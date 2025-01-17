🎥 Видео

Опубликовано: 17.01.2025 15:00 , Обновлено: 17.01.2025

Ролик датской полиции, где стражи порядка задерживают «вора» под хит Naughty Boy «La La La» (1,3 млрд просмотров на YouTube), стремительно набрал популярность в TikTok, собрав уже около 40 миллионов просмотров.

На завирусившееся видео обратили внимание и белорусские пользователи, отметив, что у МЧС Беларуси появились достойные конкуренты в юмористическом контенте.

В ролике, иронично подписанном «Потенциал для X-фактора? ?», полицейские под музыку разыгрывают сцену задержания «преступника» в балаклаве с дамской сумочкой. Видео косвенно обыгрывает текст песни, где есть строчка «I’m covering my ears like a kid» («Я закрываю уши, как ребёнок»). В конце «вор» в наручниках, затыкая уши, поёт эти строчки, пока полицейские смеются.

Белорусские пользователи TikTok оценили креатив датчан, отметив, что МЧС Беларуси, известное своими юмористическими роликами, стоит обратить внимание на конкурентов.

Другие комментарии под видео не менее забавны, чем сам ролик.

«Видел их сегодня. Забрали сумку моей мамы и заставили тиктоки снимать», — пошутил один из пользователей.

«Один вопрос: как он их уговорил??» — сыронизировал другой.