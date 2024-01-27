Надо ли добавлять в чай соль? Британия и США вступили в "дипломатический скандал" из-за спора

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Опубликовано: 27.01.2024 16:39 , Обновлено: 27.01.2024

Ученая из США заявила, что чай вкуснее со щепоткой соли и лимонным соком. Ее заявление вызвало ажиотаж, а британские СМИ опубликовали множество яростных статей о "безумной идее". В скандале оказалось замешано даже посольство США в Лондоне.

Чай – не просто напиток, это символ Великобритании, и его осквернение – повод для дипломатического кризиса. В данном случае скандал начался, когда американцы начали учить британцев “правильно заваривать чай”, что вызвало в ответ обвинения в оскорблении страны и ее культуры.

Все началось с того, что американская профессорша Мишель Франкл из колледжа Брин-Мор решила поделиться рецептом идеального чая со щепоткой соли . По ее мнению, любимый напиток британцев должен быть обогащен этим незаменимым ингредиентом, который должен блокировать горький вкус настоя. Еще она предложила добавить в напиток немного лимонного сока , чтобы не образовывался осадок. Наконец, учёная посоветовала интенсивно заваривать чайный пакетик, чтобы нейтрализовать кисловатый вкус танина.

Этот напиток из «суданской розы» рекомендовали пить белорусам зимой. Где купить и как правильно заварить?

Советы Франкла для “идеального заваривания таковы”:

Добавьте щепотку соли – ион натрия, содержащийся в соли, блокирует химический механизм, придающий чаю горький вкус.

Заваривайте чайные пакетики быстро, но обильно макая и отжимая – чтобы уменьшить кисловатый привкус танинов, образующихся при медленном растворении кофеина в воде.

Чай без кофеина можно приготовить, замочив пакетик на 30 секунд, вынув его и слив жидкость, затем добавив свежей воды и повторно заваривая в течение пяти минут.

Небольшое количество лимонного сока может удалить “пену”, которая иногда появляется на поверхности напитка и образуется из химических элементов, содержащихся в чае и воде.

Аромат чая почти так же важен, как и вкус, поэтому, когда пьете его из стаканчика навынос, лучше всего снять крышку.

У большинства британцев после прочтения этих инструкций началась «чайная лихорадка». Но это не остановило учёную и она принялась раздавать советы по выбору чашки для чая.

“Осквернение” чая возмутило английские СМИ и вся страна узнала об «американском способе приготовления чая». Об “абсурдном совете” американской профессорши написали Daily Mail и The Guardian. Некоторые британцы решили проверить ее теорию и провели «тест на вкус», к сожалению, их мнения оказались не очень благоприятными.

И будто бы этого был мало, в спор решила встрять посол США в Лондоне Джейн Д. Хартли. Ее комментарий был довольно шутливым и предполагал, что ученая «вбивает клин в особую связь между США и Великобританией». Она также добавила, что чай не должен стать предметом спора между странами. А потом решила добить британцев и заявила, что “посольство США продолжит заваривать чай надлежащим образом – разогревая его в микроволновой печи”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/USAinUK/status/1750136728034169147?t=VKcfw70QlStFoOKBE5HtBA&s=19”]

Это было отсылкой к старому скандалу, когда буря разразилась из-за видео в TikTok, где американки учили британцев делать правильный чай в… микроволновке. Тогда, пока американцы задыхались от смеха, британцы скрипели зубами.

[link href=“https://www.tiktok.com/@jchelle36?refer=embed” title=“@jchelle36” target=“_blank” rel=“noopener”] @jchelle36 [/link] Americans making hot tea ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/americanintheuk?refer=embed” title=“americanintheuk” target=“_blank” rel=“noopener”] #americanintheuk [/link] @mleemaster10 [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-6835600412423293702?refer=embed” title=”♬ original sound - jchelle28” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - jchelle28 [/link]

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