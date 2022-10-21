Медведев странно ответил на троллинг Маска

Опубликовано: 21.10.2022 10:19 , Обновлено: 21.10.2022

Бывший президент России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил американскому миллиардеру Илону Маску на вопрос, как дела у российских войск в Бахмуте Донецкой области, которые не могут взять город уже очень долго. Но смысл его твита пользователи «прочитали» по-разному.

Медведев написал коротко: «До встречи в Москве на День Победы!».

https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1583335719950745600

Одни пользователи считают, что так экс-президент РФ намекнул, что армия рано или поздно возьмет Бахмут и пригласил Илона Маска в Москву это отметить.

Другие же расценивают это как то, что Медведев сдался и пригласил отпраздновать взятие Москвы, например, Вооруженными силами Украины.

https://twitter.com/Jakubsupol/status/1583336870124978177

https://twitter.com/anna08102007/status/1583339797040726016

А некоторые даже «нарядили» Илона Маска в военную форму и «поставили» возле Кремля:

https://twitter.com/runews/status/1583343885295972352

С чего началось?

Как писал Телеграф, все началось с того, что Медведев решил пошутить в Twitter по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Илон Маск ответил Медведеву на троллинг Трасс — «Как дела в Бахмуте?»