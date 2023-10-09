"За носками в "Еврик"" - в Минске на улице заметили эльфа Добби

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2023 15:05 , Обновлено: 09.10.2023

Необычного прохожего заметили на днях минчане на одном из перекрёстков города. На первый взгляд - ничего примечательного, рядовой горожанин: джинсы, тёмная ветровка, сумка через плечо и пластиковый пакетик в руках. Вот только нос длинноват и уши, и лысина подозрительно кого-то напоминает. Да это же Добби идет в "Евроопт"!

Именно с таким заголовком опубликовал своё видео один из пользователей в TikTok. И, действительно, внимательный зритель заметит, что на видео по пешеходному переходу в направлении одного из столичных магазинов “Евроопт” шагает мужчина с лицом, знакомым всем фанатам фильмов Warner Bros. о “мальчике, который выжил”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@wildbliw?refer=embed” title=“@wildbliw” target=“_blank” rel=“noopener”] @wildbliw [/link] Добби идет в Евроопт [link href=“https://www.tiktok.com/tag/harrypotter?refer=embed” title=“harrypotter” target=“_blank” rel=“noopener”] #harrypotter [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp%E3%82%B7%E3%82%9Aviral?refer=embed” title=“fypシ゚viral” target=“_blank” rel=“noopener”] #fypシ゚viral [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dobby?refer=embed” title=“dobby” target=“_blank” rel=“noopener”] #dobby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“гаррипоттер” target=“_blank” rel=“noopener”] #гаррипоттер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8?refer=embed” title=“добби” target=“_blank” rel=“noopener”] #добби [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82?refer=embed” title=“евроопт” target=“_blank” rel=“noopener”] #евроопт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Harry-Potter-6834940937303492609?refer=embed” title=”♬ Harry Potter - The Intermezzo Orchestra” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Harry Potter - The Intermezzo Orchestra [/link]

[info_b]Добби — персонаж из саги о Гарри Поттере, домашний эльф, один из друзей главного героя и автор крылатой фразы “Добби свободен”. В фильме Добби произнёс эту фразу, ставшую популярным мемом, после того, как Гарри Поттер хитростью заставил его хозяина, Люциуса Малфоя, подарить домовому одежду (старый носок) и тем освободить Добби.[/info_b]

Несмотря на то, что всем зрителям очевидно, что на видео вовсе не сказочный эльф (хотя бы потому, что по сюжету фильма добрый Добби погиб, защищая Гарри Поттера), а мужчина, надевший на себя (по непонятной причине) маску эльфа, комментаторы не удержались от напрашивающихся шуток про носки:

“За носками в “Еврик” идет”, - написал один из зрителей.

“За вторым носком идет, не мешайте”, - поддержал его другой.

Однако, больше всего лайков под видео, которое уже посмотрело больше полумиллиона человек, набрал комментарий, намекнувший на то, что создатели фильма о Гарри Поттере “нас всех обманули” и Добби на самом деле вовсе не погиб от ножа коварной Беллатрисы Лестрейндж.

“А я рыдал … А он в Беларусь переехал..”, - написал один из зрителей, и его поддержали своим лайком более тысячи человек, а другой комментатор отметил, что “так и знал , что он выжил”.

Впрочем, были и более практичные люди среди комментаторов: кто-то решил, что это новый уровень “масочного режима” в Минске, кто-то - что это способ защититься в ненастную, ветреную погоду, которая в эти дни царит в городе, а кто-то и вовсе предположил, что с помощью маски молодой человек “скрывается от военкома”.

Отметим, что какие бы ни были реальные мотивы “повзрослевшего Добби” из Минска, он, действительно, одним своим появлением “в сырую мрачную погоду поднял настроение” тысячам людей, как отметили в комментариях.