«Хватит плакать!», «Не реви!». Психолог из Минска объяснила, почему так нельзя говорить ребенку и чем заменить, чтобы его успокоить

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Опубликовано: 30.04.2025 11:00 , Обновлено: 30.04.2025

Детские истерики не любит никто, особенно когда у ребёнка, по мнению родителей, нет абсолютно никаких причин для плача. На взрослых слёзы малышей действуют по-разному: одни наполняются сочувствием, других терзает чувство вины, но есть и те, кто теряет контроль над эмоциями и начинает злиться. «Прекрати ныть!», «Не будь тряпкой», «Не реви, а то пойдёшь домой!», «Утри слёзы, иначе я не буду тебя любить» - такие жестокие слова слышал, пожалуй, почти каждый ребёнок. Как же правильно реагировать на детский плач и можно ли отличить манипулятивный от настоящего, читателям Telegraf news рассказала семейный и детский психолог Светлана Тур.

[info_b] Светлана Тур — детский и семейный психолог, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), арт-терапевт, сказкотерапевт, спикер международных фестивалей и конференций по психологии, автор публикаций в научно-методических изданиях. Закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Стаж работы — свыше 23 лет. Ведет свой сайт svetlanatur.by.

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«Слёзы не делают нас слабыми»

В нашем менталитете давно закрепилось, что слёзы – это проявление слабости, а слабым быть непозволительно. Мы живём в стремительном мире и должны заботиться о своей конкурентоспособности. Никто не хочет показаться слабым, чтобы не оказаться на обочине жизни… А сила, как ошибочно считают многие, заключается в умении сдерживать слёзы и не показывать свои эмоции, - пояснила специалист. - Этот стереотип поведения мы впитали от своих родителей, а они - от наших бабушек и дедушек. Но давайте разберемся, действительно ли умение скрывать свои эмоции является проявлением силы?

Мне очень часто приходится развенчивать этот миф на консультациях, потому что по-настоящему сильный человек может проявить свою силу как в радости, так и в горе. Уметь поддержать другого человека (как ребёнка, так и взрослого) в трудной ситуации, не оставить его наедине с обидой, не сбежать, а прожить с ним вместе его горе и боль - вот в чем заключается настоящая внутренняя сила человека.

Фото иллюстрационное/pixabay.com

«Мы сможем поддержать плачущего человека только в том случае, если сами умеем поддерживать себя в таких ситуациях, - подчеркнула Светлана Тур. - А что значит поддерживать себя? Это не скрывать свои слёзы, уметь горевать, уметь транслировать в этот мир все те чувства, которые накопились в нашем сердце.

Не каждый себе это позволяет. Я вижу на консультациях, как взрослые люди не разрешают себе плакать, особенно мужчины. И моя задача – создать доверительное пространство, где бы они почувствовали себя в безопасности и не сдерживали слёз.

Некоторые потом плачут навзрыд и, только выплакавшись, начинают говорить вслух о той проблеме, которая вызвала у них таких сильные чувства. Слёзы - это естественная реакция организма на эмоциональный стресс. Легко быть сильным на пьедестале. А ты попробуй быть сильным в минуты отчаяния… Помоги разделить боль и обиду, которую испытывает ребёнок, поддержи свою женщину, которая в силу обстоятельств не знает, как ей поступать дальше…Слёзы не делают нас слабыми. Страх не делает нас слабыми. Но если вы ругаете своего ребенка за то, что он боится или плачет, это делает вас слабым взрослым».

К чему может привести запрет плакать?

Фото иллюстрационное/pixabay.com

И всё-таки, почему родители запрещают детям проявлять свои эмоции?

Первую причину я уже назвала: потому что в нашем обществе это считается проявлением слабости. А вторая причина заключается в неумении взрослых оказать в этот момент своим детям поддержку, в неумении найти нужные слова. И поэтому первая реакция, которая возникает – запретить ребёнку плакать, - пояснила психолог. — Но когда мы говорим малышу «Не плачь!», мы фактически транслируем ребёнку следующую информацию: не открывайся перед миром, он не поймёт тебя, не примет тебя со всеми твоими эмоциями.

В будущем запрет на плач может привести к тому, что дети будут стараться скрывать свои эмоции и не будут говорить вслух о том, что их на самом деле волнует. Соответственно родители не будут знать, что происходит с их ребенком и не смогут помочь ему в трудную минуту.

Ребёнок может запретить себе плакать, чтобы оставаться любимым. А наша задача — принимать всецело своих детей со всеми их эмоциями, и давать им поддержку.

Также запрет на плач, предупреждает Светлана Тур, может привести к ухудшению эмоционального состояния ребенка, потому что слёзы помогают избавиться ему от накопившегося напряжения. Ребенок будет чувствовать себя непонятым и одиноким.

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Какими словами успокоить ребенка?

Фото иллюстрационное/pixabay.com

Часто взрослые считают: если ребёнок прекратит плакать, ему станет легче. На самом деле фраза «Хватит плакать» даёт понять, что вы не воспринимаете всерьёз детские переживания, не понимаете, что он чувствует. Ребёнок будет плакать ещё громче и настойчивее. Для детей от 2 до 4 лет плач — это важный, и часто единственный, инструмент выражения их эмоций, — подчёркивает специалист. - Поэтому, запрещая детям плакать, мы блокируем для них саму возможность выплеснуть физическую или душевную боль, выплеснуть из себя незнакомые ощущения и успокоиться.

Детский психолог констатирует, что найти важные и нужные слова всегда непросто. Часто, когда ребенок плачет, родители ощущают себя беспомощными. Но даже если не находится нужных слов, можно просто обнять маленького человечка, позволить ему поплакать на своём плече. В этот момент взрослый помогает своему ребёнку рассказать о той ситуации, которая вызвала у него столько эмоций, и даёт ему родительскую поддержку. «Можно сказать ребёнку: «Я вижу, что ты расстроен, но не понимаю, почему. Помоги мне понять? Я чувствую твою боль, и я очень хочу помочь тебе», - советует Светлана Тур. - Ребёнок поймёт, что его не просят замолчать, а готовы слушать — так ему будет проще успокоиться, попытаться сформулировать проблему и найти решение. Можно сказать: «Я понимаю, что ты расстроен (или ты боишься). Это нормально». Называя эмоцию, вы помогаете ребёнку её понять, а следовательно и научиться контролировать».

Можно предложить ребенку свою помощь: «Хочешь, попробуем ещё раз вместе?» «Давай вместе подумаем, что делать». Часто рыдающему ребёнку нужен небольшой перерыв, чтобы перезагрузиться, и возможность попробовать сделать то, что не получилось, снова.

Очень сложно сказать постоянно плачущему ребенку: «Я люблю тебя»! Но надо понимать, что малыш совсем не пытается вывести нас из себя, он действительно не умеет пока контролировать и регулировать свои эмоции. Когда будете успокаивать своего малыша, присядьте рядом, возьмите его за руки и смотрите в глаза, ведь ваша любовь и поддержка — это именно то, что ему нужно!

Жёсткое воспитание и токсичная мужественность

Фото иллюстрационное/pixabay.com

Как заметила Светлана Тур, мальчикам еще сложней в нашем обществе, потому что они на эмоции прав вообще не имеют. И гендерные стереотипы (общепринятые представления о том, как должны вести себя мужчины и женщины) приводят к тому, что к подростковому возрасту мальчики уже способны умело скрывать свои внутренние переживания. Такое подавление эмоций приводит к повышению уровня кортизола в крови, а значит, к постоянному стрессу.

[info_b]Кстати, исследователи Ратгерского университета установили, что мужчины с традиционными представлениями о мужественности живут меньше. Они считают, что могут справиться со своими проблемами самостоятельно, редко обращаются к врачам, хоть имеют для этого все основания, преуменьшают симптомы своих заболеваний и в итоге умирают в среднем на пять лет раньше, чем женщины.[/info_b]

Существует также мнение, что жёсткое воспитание приводит к формированию токсичной мужественности. Так называют традиционные черты мужского поведения — самонадеянность, желание доминировать и чрезмерное стремление к соперничеству. Согласно результатам исследований, токсичная мужественность ведет к таким психическим расстройствам, как депрессия, стресс, алкогольная и наркотическая зависимость.

Когда маленький мужчина не развил в себе свою чувствительную часть, во взрослой жизни для него будет проблематичным делиться чувствами с близкими людьми, со своей женщиной и детьми, - рассуждает Светлана Тур. – Он может проявлять свою любовь делами и поступками, но не показывать чувств, не раскрываться даже перед родными. Когда мы говорим мальчику «Не плачь, ты же мужчина!», в дальнейшем он может неадекватно реагировать на женские слезы, и тогда уже женщина может вить из мужчины верёвки… А я лично считаю, что самая большая сила мужчины – как раз в умении разделить боль плачущего человека.

А как отличить манипулятивный плач?

Фото иллюстрационное/pixabay.com

Но если плач - это способ общения, как можно понять, что ребёнок действительно нуждается в родительской поддержке, а не манипулирует их чувствами, чтобы добиваться своего?

Если вы видите, что ребёнок резко перестаёт плакать после того, когда получил желаемое, то это манипуляция, — пояснила детский психолог. – Тем более когда это продолжается один раз, второй, третий… Если ребёнок переживает действительно глубокие чувства и поэтому плачет, ему больно и обидно, нужно, чтобы прошло какое-то время, пока он придёт в себя и восстановится. Его плач направлен как бы вглубь себя. А истеричный плач, цель которого - добиться своего, всегда виден: он очень поверхностный и кричащий, там много голоса и мало слёз! А когда ты на самом деле переживаешь, у тебя плачут и сердце, и глаза.

Как заметила Светлана Тур, многие взрослые не хотят нагружать свою нервную систему детским плачем и идут на попятную, разрешая ребёнку делать то, что ему хочется. Находят себе оправдание, говорят: «Пускай ребенок познаёт мир и развивается»… Но совсем забывают о том, что таким образом ребёнок приучается к тому, что все его желания удовлетворяются. Он нарушает границы взрослых людей и не формирует свои собственные границы поведения.

«Хочу сказать на заметку родителям: если ребенок бросается на пол и начинает требовать своего, то это уже запущенная форма манипуляции собственными родителями, - подчеркнула психолог. - В семейной иерархии родители должны быть сверху, а ребенок - внизу. Необходимо, чтобы ребенок учился понимать слово «нет». И если его этому не учить, то он берет бразды правления в свои руки. То есть становится главным в семье, а вся семья крутится вокруг него. Семейная иерархия таким образом переворачивается».

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