Эти шесть фраз все родители говорят детям, хотя лучше этого не делать. Какими заменить?

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Опубликовано: 12.04.2025 18:21 , Обновлено: 13.04.2025

Ни одна мать и ни один отец не станет намеренно говорить обидные слова своему ребёнку и давать ему вредные советы. Однако, как утверждают психологи, это регулярно случается с каждым родителем, хотя он сам может этого даже не осознавать. Специалисты в области психологии рассказали, какие фразы-тригеры лучше всего исключить из лексикона родителям, чтобы не навредить хрупкой психике своих детей, и какими словами их заменить, чтобы наоборот, поддержать ребёнка.

Даже самого уравновешенного и сдержанного родителя маленькие дети способны вывести из себя так, что захочется на них как минимум прикрикнуть, а уж выкрутасы жаждущих приключений на одно очень уязвимое место подростков, кажется, способны стоически выносить только единицы, познавшие дзен. Злиться и выражать свои эмоции (в том числе - негативные) при ребёнке - это абсолютно нормально, утверждают психологи. Главное то, как именно вы будете выражать эти эмоции.

Родители должны оставаться для своих детей примером даже в таких моментах и помнить, что (хотите вы этого или нет) дети неосознанно перенимают не только ваше поведение, но и эмоциональные паттерны. Именно поэтому одна бездумно оброненная фраза отца может навсегда поселить неуверенность в маленькой девочке, а эмоциональная реакция матери на шалость мальчика-подростка - сделать из него абьюзера в будущем.

Кэтрин Пирсон, ведущий репортер издания HuffPost, специализирующийся на вопросах здоровья и воспитания детей, поговорила с несколькими экспертами в области психологии и сделала подборку из 6 разрушительных, с точки зрения психологии, фраз, которые родители регулярно говорят своим детям, даже не осознавая того, какие серьёзные последствия они могут иметь для становления личности ребёнка и для здоровых отношений с самими родителями.

1. “Подумаешь, это не важно!”

Дети часто плачут или выходят из себя из-за вещей, которые взрослым кажутся совсем пустяковыми. В магазине не оказалось любимого мороженого (“подумаешь, здесь десяток видов - выбирай любое другое”), с прогулки не вернулся любимый трактор, забытый в песочница (“да ладно тебе, завтра заберём, никто его не возьмёт!”), соседка по парте решила пересесть к другому мальчику (“да какая вообще разница, с кем сидеть на уроках!?”). Всё это для взрослого - такие мелочи, на которые он и внимания не обратит, но для маленького человека или для впервые влюбившегося подростка - трагедия вселенского масштаба. Недооценивать её, по словам психологов - значить умалять их настоящие чувства, которыми они осмелились с вами поделиться. Даже если вам кажется, что ребёнок с его “маленькой проблемой” способен справиться сам, говорить ему прямо, что “это всё мелочи”, не стоит.

“Эти маленькие проблемы — и эмоции , которые с ними связаны — на самом деле очень важны для наших детей. Когда мы не принимаем во внимание их эмоциональные реакции на вполне реальные проблемы, мы говорим им: “То, что ты чувствуешь, не имеет значения” или “Глупо бояться или разочаровываться”, — пояснила педагог Эми Маккриди, автор книг по воспитанию детей и психологических тренингов для родителей.

[info_b]Вместо этого специалист рекомендовала уделить ребёнку чуточку времени и попытаться взглянуть на его проблему с его точки зрения.

“Кажется, ты действительно расстроен и разочарован сейчас. Хочешь поговорить об этом? Может, подумаем вместе, что с этим можно сделать?” - такие слова, по словам Маккриди, поможет ребёнку научиться “маркировать” свои эмоции, то есть понимать, какую именно эмоцию он сейчас ощущает, называть её - а это очень важная часть развития эмоционального интеллекта. Кроме того, тем самым вы даёте ребёнку понять, что вы рядом с ними.[/info_b]

2. “Ты никогда не…” или “Ты всегда делаешь..”

У детей есть свои привычки, но твердить ребёнку, что он “всегда” (разбрасывает вещи по комнате, оставляет грязную посуду в раковине, забывает злосчастный школьный пропуск дома - подставьте любую привычку, за которую вы регулярно корите своё чадо) или наоборот, что он “никогда” не делает что-то, о чём вы его просите, по словам психологов, и непродуктивно, и даже вредно для ребёнка.

По словам Роббин Макмэнн, основательницы школы для родителей Parenting for Connection, сертифицированного коуча по осознанному родительству, использование таких общих и категоричных утверждений - это тревожный сигнал того, что вы перестали интересоваться тем, что происходит с вашим ребенком в данный момент.

“Вы просто упускаете возможность научить их тому, что они должны и что они могут сделать в следующий раз”, — пояснила Макмэнн.

[info_b]Вместо этого специалист рекомендовала попробовать следующее:

Напомнить самому себе о необходимости разобраться, почему ваш ребенок ведет себя определенным образом в определенное время. Макмэнн отметила, что очень помогает в этом случае установить с ребёнком физическую связь - подойти к нему, а не орать на него из другой комнаты, убедиться в том, что ребёнок действительно вас случает, а не уткнулся в гаджет и пропускает ваши слова и просьбы мимо ушей.[/info_b]

3. “Ты меня расстраиваешь, когда так делаешь”

Конечно, вас может сильно расстроить, когда ребенок не слушается, но важно устанавливать (и соблюдать) границы, не ввязывая в это свои эмоции. Эти чувства ваши, а не ваших детей, предупреждают психологи и призывают не перекладывать на ребёнка груз ответственности за ваши негативные эмоции. Более того, по словам специалистов, подобными фразами вы создаёте для них прецедент, потенциально давая им много негативной власти.

“Когда дети чувствуют, что они могут влиять на то, счастливы вы, грустите или злитесь, они могут с радостью воспользоваться возможностью и продолжить давить на ваши кнопки в будущем. И даже когда они находятся вне дома, такой образ мышления может повредить будущим отношениям и подготовить почву для манипулирования другими, чтобы получить то, чего они хотят”, - обрисовала печальные последствия таких родительских фраз Маккриди.

[info_b]Не допустить этого, по словам специалистов, можно лишь выстроив чёткие границы запретного для детей, причём весьма нейтральным образом. Например, чётко проговорить ребёнку: “Нельзя прыгать на диванах”, а затем предложить ему несколько альтернатив, поинтересовавшись: “Ты бы предпочел тихо играть здесь или выйти на улицу?”[/info_b]

4. “Тебе бы следовало это знать”

Произнося фразу подобного рода, по словам психологов, в конечном итоге родители пытаются вызвать у ребенка чувство вины или стыда, чтобы он изменился в лучшую, по их мнению, сторону. Но такая стратегия может сработать в обратную - заставить ребёнка уйти в оборону, что ещё больше снижает вероятность того, что он станет вас слушать, пояснила Маккриди. Более того, подобные фразы серьёзно подрывают уверенность ребёнка в себе.

“Если мы говорим нашим детям, что им “следовало бы это знать” — хотя они явно этого не знают — мы посылаем им сообщение: “Ты слишком глуп/незрел, чтобы принять правильное решение”. Это не совсем то, чего мы хотели”, — отметила специалист.

[info_b]Вместо этого Маккриди предложила следующую стратегию:

Сказать что-то вроде: “Хм, похоже, у нас тут ситуация! Что мы можем сделать, чтобы ее исправить?” Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на решениях, а не на проблеме, чтобы дети практиковались в решении проблем и исправлении собственных ошибок, а также думали о том, как сделать лучший выбор в первую очередь.[/info_b]

5. “Лучше дай я это сделаю”

Когда вы спешите выйти за дверь или ждёте, пока ваш ребёнок выполнит простую задачу, которая, как вам кажется, занимает целую вечность, у вас может возникнуть инстинктивное желание просто взять и сделать всё за него. Специалисты рекомендуют блокировать в себе такие порывы, чтобы не воспитать рядом с собой человека беспомощного и безынициативного.

“Вы говорите своему ребенку: “Ты не способен на это, поэтому мне нужно вмешаться”. Это одновременно обескураживает и действительно расстраивает. Представьте, что вы были очень близки к тому, чтобы застегнуть молнию самостоятельно, и вам нужно было сделать ещё лишь несколько попыток, но тут вмешивается папа и останавливает вас на полпути”, - привела в качестве примера деструктивного родительского поведения Маккриди.

[info_b]Вместо этого она предложила родителям следующую стратегию поведения:

Замедлитесь и дайте ребенку время, необходимое для выполнения задания. Или, по крайней мере, яснее объясните, почему вам нужно торопиться. Скажите что-то вроде: “Я помогу тебе только один раз, раз уж мы так опаздываем, но давай поработаем над этим вместе позже!” Такая стратегия, по мнению специалистов, только мотивирует ребёнка и в результате в выигрыше будете и вы, и ваш ребёнок.[/info_b]

6. “Ты такой…”

Навешивание любых ярлыков, по мнению Макмэнн, во-первых, лишают детей любопытства и инициативы, а во-вторых, имеют свойства воплощаться в реальность. Если ребёнок изо дня в день слышит от родителей, что он растяпа/бестолочь/любое обидное слово, которым вы в сердцах “награждаете” не оправдавшего ваших ожиданий ребёнка, то рано или поздно ребёнок может принять навязанную вашими словами реальность и поверить в то, что он, действительно, таков и есть (даже если это на самом деле не так).

Более того, как отметила Маккриди, даже кажущиеся позитивными ярлыки, такие как “Ты гениальный”, на самом деле могут быть вредными.

“Когда мы говорим “ты умный” или “ты спортивный”, мы говорим нашему ребенку: “Единственная причина, по которой ты хорошо сдал этот тест, это то, что ты родился умным” или “Ты бы не достиг этой цели, если бы не твои природные способности”. Более того, если наш ребенок провалит тест в следующий раз, он придёт в замешательство и провалится в разочарование, сомневаясь в своих собственных способностях. Если он такой умный, то почему он провалился?” - пояснила скрытую опасность такой похвалы эксперт.

[info_b]Вместо беспочвенных комплиментов специалист рекомендовала родителям замечать и хвалить ребёнка за его усилия, а не за достигнутые результаты. Психологи призвали родителей делать всё возможное, чтобы не навешивать на своего ребенка ярлыки, хорошие они или плохие. [/info_b]