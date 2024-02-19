"Хорошая попытка, налоговая" — Мужчина предложил белорусам назвать свои зарплаты. И тут началось...

🎥 Видео

Опубликовано: 19.02.2024 11:09 , Обновлено: 19.02.2024

Белорус в TikTok опубликовал видео, в котором спросил у пользователей о месте их работы и заработной плате. И нашел большой отклик — за сутки ролик набрал более 30 тыс. просмотров и сотни комментариев. Какие зарплаты назвали люди?

“Белорусы, а давайте-ка устроим опрос. Кто где работает и сколько зарабатывает? Пиши в комментариях”, — предложил автор видео.

За сутки люди оставили более 200 комментариев. Некоторые решили не участвовать в опросе и просто отшутились: “Хорошая попытка, налоговая”. Но многие действительно откликнулись на просьбу.

“7500, водитель”, — утверждает один из пользователей.

“Директор супермаркета, 950-1000 рублей”, — поделился другой.

“Сантехник 3 разряд, г. Щучин. 700-800 бел руб. Смех у зале”, — написал еще один.

Кто-то заявил, что на стройке зарабатывает “3500 долларов”, кто-то рассказал, что работает в Минске санитаркой за “630 рублей” в месяц, кто-то — в швейном ателье, “сама на себя” и получает “около 3000 бел.”.

Учительница рассказала, как зарабатывает 1600 рублей

Кстати, недавно автор видео в TikTok сообщила, что за январь получила 1600 рублей зарплаты и продемонстрировала фрагменты своего расчетного листа. Сообщила, что ей 19 лет, что окончила Волковысский педколледж и числится в гимназии города Гродно как молодой специалист. Настя, как она себя отметила в своем аккаунте, сделала оговорку, что такую зарплату получает не каждый месяц – «в основном, 1400, плюс-минус». А январскую разложила по полочкам.

«Малая зарплата? Да нет, нифига» – Учительница начальных классов из Гродно рассказала, как зарабатывает 1600 рублей

В Минпроме озвучили зарплаты на белорусских заводах

Ранее Телеграф писал, что в министерстве промышленности 2 февраля сообщили, что в 2023 году средняя зарплата в месяц на белорусских заводах составила 2 116,1 рублей (до выплаты налогов), что на 11,2% выше средней зарплаты по стране, подсчитанной Белстатом.

В Минпроме рассказали, какие зарплаты получают на белорусских заводах