В Минпроме рассказали, какие зарплаты получают на белорусских заводах

Опубликовано: 02.02.2024 14:16 , Обновлено: 02.02.2024

В министерстве промышленности 2 февраля сообщили, что в 2023 году средняя зарплата в месяц на белорусских заводах составила 2 116,1 рублей (до выплаты налогов), что на 11,2% выше средней зарплаты по стране, подсчитанной Белстатом.

В Минпроме утверждают, что за 2023 год начисленные получки рабочих, ИТРовцев и остальных работников заводов в Беларуси выросли на 24,2%. А реальная заработная плата поднялась на 18%.

“В целом, за 2023 год темп роста среднемесячной заработной платы по подведомственным Минпрому организациям значительно превышает темп ее роста по республике в целом и отдельно по регионам”, - похвалились в министерстве.

Разница с Минском больше 1000 рублей. В Белстате рассказали, где белорусы зарабатывают меньше всех

Что касается видов деятельности предприятий, то самую большую зарплату начисляли, по данным ведомства, на металлургическом производстве - 2376,4 рубля.

Ранее Телеграф писал, что белорусский блогер в ТикТоке под ником “Парень из народа” поделился сообщением своей подписчицы, которая заявила что ее муж зарабатывает 8-9 тыс рублей на заводе, а при переработка и все 12 тыс. Видео набрало почти 200 тыс просмотров, а комментариев зрители оставили почти 3 тыс.

«Где такой завод?» — Блогер в ТикТоке рассказал о зарплате рабочего в 9 тыс руб в Беларуси. Тысячи подписчиков поделились своей. Что вышло?