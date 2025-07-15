Грибники стали массово записывать видео, как едят "чёртовы яйца". А это точно можно?

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Опубликовано: 15.07.2025 14:35 , Обновлено: 29.07.2025

Белорусские грибники в июле начали массово записывать видео с очень необычным грибом - весёлкой обыкновенной, которую в народе называют "чёртовым яйцом" или "срамотником". Некоторые из них, судя по кадрам, едят этот гриб сырым, прямо в лесной чаще. Узнали, действительно ли этот гриб можно употреблять без всякой термической обработки?

Судя по роликам, которые в последние дни заполонили белорусский сегмент TikTok, в лесах страны начался сезон весёлки обыкновенной. Многие грибники считают большой удачей найти этот гриб на его ранней стадии развития. В это время он больше напоминает крупное яйцо, чем классический гриб. Многие неопытные грибники путают его с дождевиками (в Беларуси такой гриб часто называют “порхаўка”), поэтому проходят мимо него.

[info_b] Phallus impudicus — весёлка обыкновенная имеет множество названий, обусловленных его характерным внешним видом: фаллюс нескромный, срамотник, выскочка, чёртово яйцо, яйцо ведьм. Он относится к числу грибов-гастеромицетов.[/info_b]

А вот те, кто хорошо разбирается в грибах, с удовольствием собирают весёлку, утверждая, что она обладает особо ценными свойствами. Некоторые готовы ради этого есть гриб прямо “не отходя от кассы”, лишь слегка очистив от лесного мусора и песка, что и продемонстрировали сразу несколько пользователей видеоплатформы TikTok из Беларуси.

[info_b]Если разрезать плодовое тело гриба, внутри обнаружится своеобразный «грибной эмбрион» – желтоватая студенистая масса, и «пуповина» – будущая ножка, а также собственно сама будущая шляпка оливкового цвета. В такой стадии яйца весёлка может расти до 2-3 недель.[/info_b]

Впрочем, такое поведение грибников нельзя назвать слишком уж экстравагантным. Phallus impudicus считается съедобным грибом как в дородовом возрасте (в виде яйца), так и только что проросшем виде. Во многих странах его едят в сыром виде, например, во Франции употребляют наподобие редиса — слегка посолив или поперчив его (кстати, автор одного из роликов именно с редисом и сравнил вкус опробованного им в лесу гриба). Нередко гриб добавляют в салаты из свежих сезонных овощей или в классические омлеты.

[info_b]Отметим, что после полного прорастания гриб через некоторое время (от нескольких часов до суток) становится фактически несъедобным . Его не рекомендуют употреблять в таком «взрослом» состоянии, поскольку в нём запускаются процессы гниения и естественного разложения, что может представлять опасность для здоровья человека.

Кроме того, весёлку не рекомендуется собирать неопытным грибникам, чтобы не перепутать, например, с ложнодождевиком . Этот гриб, в отличие от весёлки, слабо ядовит и может вызвать желудочно-кишечное расстройство.[/info_b]

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Кстати, уже не первый грибной сезон на весёлку высок спрос среди покупателей. Предложения о продаже этого гриба можно найти на популярных платформах для частных объявлений. Там цена на гриб стартует от 3 рублей за штуку . Есть и оптовые предложения - 60 рублей за кило.









По словам некоторых грибников, весёлка оказывает на организм человека омолаживающий эффект. Его, действительно, применяют в народной медицине (как правило, в виде спиртовых и водных настоев): например, в Болгарии гриб известен как народное средство от подагры и эпилепсии, в Германии — от сильных желудочных болей, в Китае - на противоревматическое средство.

А одна из зрительниц в TikTok призналась, что не только употребляет весёлку в пищу (в салатах и просто с солью или с мёдом), но и использует в качестве косметического средства.

“Под верхним слоем гриба есть желе, использую для лица, как крем, смываю холодной водой”, - поделилась ещё одним способом применения гриба женщина.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несколько лет назад белорусские учёные также начали исследовать противоопухолевые свойства весёлки. Они настаивали гриб на спирту, после чего наносили экстракт на злокачественные клеточные линии рака различного вида. По словам одного из авторов исследования Марины Лобай, исследователи выявили прямое дозозависимое противоопухолевое действие субстанций гриба Phallus impudicus в отношении культивируемых in vitro опухолевых клеток линии К562, но не в отношении нормальных клеток крови человека. Кроме того, было выявлено прямое антимикробное действие субстанции гриба Phallus impudicus в отношении таких патогенных бактерий, как St. aureus, Kl. pneumonia, E. сoli, Pr. mirabilis, Ps. aeruginosa.

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В долгосрочных планах ученых — доказать эффективность противораковых свойств весёлки и на его основе разработать БАД для вспомогательного лечения больных онкологическими заболеваниями.