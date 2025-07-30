Грибник призвал белорусов не варить эти 4 вида боровиков. Почему?
Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич опубликовал видео в TikTok, в котором показал 5 видов съедобных боровиков и рассказал об одном несъедобном. При этом он заявил, что некоторые нельзя отваривать и пояснил, почему.
Горбацевич отметил, что в Беларуси растет как минимум 5 съедобных белых. Это:
- белогриб дубовый (или сетчатый), который преимущественно появляется летом, с “сеточкой на ножке”.
- белый гриб березовый (или еловый);
- золотистый боровик из Канады, который за 6 лет “захватил всю территорию Беларуси”;
- сосновые боровики — “короли грибного царства”, которые в отличие от собратьев пахнут “немножко фруктоватеньким оттенком”;
- дубовик оливково-бурый, которого грибник назвал “гостем из ада”. При надавливании и деформации он чернеет.
Говоря о березовом и еловом грибе, Горбацевич заявил: “Это все очень ценные съедобные белые грибы. Нельзя отваривать, чтобы не потерять вкус”.
А в комментариях на уточнение от подписчика, “все боровики не надо варить?”, специалист ответил “Да”.
[info_b]О том, что белые грибы можно сразу жарить, без предварительного отваривания, рассказывала также врач-инфекционист одной из больниц в РФ Анна Красовская.
” Сразу жарить или сушить можно белые грибы (боровики), а также лисички - они считаются благородными и не требуют предварительной обработки”, — заявила она.[/info_b]
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А какой боровик все же обязательно отварить?
Однако в видео грибник подчеркнул, что дубовик оливково-бурый все же “немножко ядовитый в сыром видео”. Его как раз таки нужно “обязательно отварить, слить отвар, и потом уже можно готовить”, обратил внимание Горбацевич.
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Согласно книге Грюнерт Гельмута “Грибы”, этот вид боровика содержит ядовитые вещества, однако они разрушаются при варке. Сырой или плохо проваренный вызывает расстройства кишечника.
Также не рекомендуется его совместное употребление с алкоголем.
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Какой боровик вообще не стоит есть?
Горбацевич также рассказал о еще одном виде боровика, который растет в Беларуси. Однако есть его нельзя. Это гриб горчак, или желчный гриб.
“У него розовеет под шляпкой при надавливании, розово-цветовая гамма. Один гриб, он очень горький, может испортить весь этот наш прекраснейший сбор”, — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что “отравиться невозможно”, но “будет на физическом уровне тяжело съесть эти грибы, они станут горькие”.
В комментариях под видео Горбацевича белорусы рассказали, что таких грибов “полно” в деревне Глуша Бобруйского района, также “очень много” их в Смолевичском районе.
Как вкусно приготовить боровики без отваривания?
Ранее Telegraf.news писал, что белорусский биолог, ботаник, магистр биологических наук Ольга Букат опубликовала в соцсетях видео с очень необычным способом приготовления белых грибов (боровиков). Она предложила не нарезать их, а поджарить шляпки целыми, предварительно надрезав особым образом.
По ее словам, шляпки белых грибов стоит оставить целыми. А затем сделать надрезы «в клеточку». После вам останется только посолить боровики и поджарить на сковородке.
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