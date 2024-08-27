"Вид очень агрессивный" - На Гродненщине заметили морскую птицу-хищника. Чем опасна?

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Опубликовано: 27.08.2024 12:50 , Обновлено: 27.08.2024

В Гродненской области, на реке Неман, в агрогородке Озеры и рядом с Гродненской гидроэлектростанцией (ГЭС), заметили баклана, который является морским хищником. Местные рыбаки уже забили тревогу, ведь эти птицы в основном питаются рыбой.

За день взрослый баклан может уничтожить до двух килограммов рыбы. По подсчетам Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, за сезон колония бакланов способна съесть до 200 тонн рыбы. Кроме того, бакланы уничтожают почвенный покров, вредят деревьям и кустарникам.

Все из-за того, что у баклана очень ядовитый помет, в котором много аммиака. По словам заместителя председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Адаменко, регулировать численность этих птиц можно в том числе с помощью установок отпугивателей, изъятия яиц из гнезд.

“Ситуация под контролем, потому что вид очень агрессивный, и за короткий промежуток времени мы можем иметь определенные проблемы”, - сказал Адаменко, дополнив, что пока “серьезных последствий” специалисты не зафиксировали, потому что бакланы только начали появляться на Гродненщине.

[info_b]К слову, бакланы питаются не только рыбой, но и моллюсками, ракообразными, лягушками, водными насекомыми, черепахами и не только. А в Китае, Японии и Европе бакланов используют для ловли рыбы. [/info_b]

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