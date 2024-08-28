"Пришла посмотреть на тигра" — В Гродненский зоопарк прибежала дикая лиса

🎥 Видео

Опубликовано: 28.08.2024 13:22 , Обновлено: 28.08.2024

Гродненский зоопарк поделился видео, в котором показал лису, которая сама пришла туда. В учреждении отметили, что животное "не наше".

“Лиса пришла в зоопарк на тигра посмотреть”, - написали под видео в Telegram-канале зоопарка. Там также рассказали, что лисы постепенно становятся синантропами - живыми организмами, которые приспособились к жизни рядом с человеком.

[info_b]Синантропами, например, являются муравьи, тараканы, клопы, воробьи, голуби, вороны, еноты, некоторые виды обезьян и не только.[/info_b]

При этом лисы все равно опасны для человека, так как это дикие животные. В Гродненском зоопарке дали рекомендации по поведению в случае обнаружения в городе лисы:

не надо приближаться,

не стоит пытаться поймать или погладить лису,

не следует шуметь и делать резких движений,

не надо кормить лису,

необходимо отойти на безопасное расстояние от животного.

https://youtu.be/zDgKKLSsJZ8