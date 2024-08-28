"Пришла посмотреть на тигра" — В Гродненский зоопарк прибежала дикая лиса
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Гродненский зоопарк поделился видео, в котором показал лису, которая сама пришла туда. В учреждении отметили, что животное "не наше".
“Лиса пришла в зоопарк на тигра посмотреть”, - написали под видео в Telegram-канале зоопарка. Там также рассказали, что лисы постепенно становятся синантропами - живыми организмами, которые приспособились к жизни рядом с человеком.
[info_b]Синантропами, например, являются муравьи, тараканы, клопы, воробьи, голуби, вороны, еноты, некоторые виды обезьян и не только.[/info_b]
При этом лисы все равно опасны для человека, так как это дикие животные. В Гродненском зоопарке дали рекомендации по поведению в случае обнаружения в городе лисы:
- не надо приближаться,
- не стоит пытаться поймать или погладить лису,
- не следует шуметь и делать резких движений,
- не надо кормить лису,
- необходимо отойти на безопасное расстояние от животного.