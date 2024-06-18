Где прячутся комары в доме днём? Вот как найти и обезвредить, чтобы не беспокоили ночью

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Опубликовано: 18.06.2024 10:15 , Обновлено: 18.06.2024

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда ночью невозможно заснуть из-за нашествия комаров, которых днём в комнате было совсем не видно. Где же они прятались всё это время? Чаще всего эти коварные насекомые выбирают укромные уголки, где могут чувствовать себя невидимыми и в безопасности. Посмотрите, где их искать.

Коварство комаров не знает границ. Они влетают в дома и квартиры через окна и открытые двери. Иногда кажется, что даже москитные сетки не в силах полностью избавить дом от этих непрошенных гостей. Помимо того, что комары кусаются и могут передавать заболевания, они еще и пищат на очень неприятной для человеческого уха частоте. Чаще всего в доме комары активно себя ведут в тёмное время суток либо утром. Где же они прячутся днём?

Укромные уголки, где прячутся комары

Где можно искать комаров? Список потенциальных укромных уголков довольно длинный. Комары особенно любят тёмные, теплые и влажные места. Поэтому их часто можно встретить в ванной комнате. Они прячутся за мебелью, в углах стен, а также под потолком. Ещё они могут прятаться под кроватью – на полу или между перекладинами внизу кровати.

Ученые обнаружили, что есть также цвета, которые привлекают комаров — они чаще прилетают в места черного, оранжевого, красного и голубого цветов. Однако они не любят, в частности, белый и фиолетовый. Кроме того, комары почти всегда выбирают места, где они могут быть «невидимыми», то есть углы, куда человек редко заглядывает. Их также можно поискать в шторах и занавесках.

Как найти комара в комнате?

Если вы подозреваете, что в вашей комнате поселился комар, но не можете его обнаружить, воспользуйтесь ночником. Комары, как и мотыльки, летят навстречу свету. В их случае источник света выступает в качестве солнца или их может привлечь тепло лампочки.

Поэтому выключите весь свет в комнате и оставьте только эту крохотную лампочку. Существует очень большая вероятность того, что через несколько минут комар начнет висеть вокруг нее, после чего ликвидировать его будет проще. Еще вы можете встряхнуть шторы, тогда комар обнаружит себя, вылетев и начав искать более безопасное место.

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Комары засыпают?

Комары активны в течение дня, с раннего утра примерно до 22 часов. Затем они выбирают место, где можно спрятаться и «засыпают». Обычно они просыпаются между 4 и 6 часами утра и в эти часы очень активны. Конечно, есть и «комары с бессонницей». Они могут вылетать на охоту либо просто не могут найти подходящего места для сна, поэтому настойчиво пищат возле уха даже после полуночи.

Как избавиться от комаров в доме?

Если вы не хотите, чтобы в вашем доме или квартире появлялись незваные гости, вы можете использовать одно из многих домашних средств от комаров или использовать приобретенные в магазине гаджеты, такие как репеллентные ароматизаторы или звуковые репелленты.

Очень хорошие результаты достигаются при использовании эфирных масел с сильным ароматом, например, цитрусовых, базилика, корицы. Вы также можете посадить дома или на балконе растения, отпугивающие комаров , особенно лаванду и лемонграсс. Комары также не любят запах специй. Если комары часто вхожи в ваш дом, то позаботиться об установке москитной сетки следует обязательно.

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