Кофе, гвоздика и зубная паста. Вот как в Венесуэле объединяют их для отпугивания комаров

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Опубликовано: 07.06.2024 15:16 , Обновлено: 07.06.2024

Пользователь TikTok поделился мастер-классом по изготовлению эффективного домашнего отпугивателя комаров, мошек и ос, который используют в Венесуэле. Что нужно делать?

По словам автора видеоролика, подобный отпугиватель способен защитить от комаров, шершней, ос и пауков. Венесуэльцы якобы даже верят, что это средство отпугивает злых духов.

Для изготовления традиционного венесуэльского отпугивателя потребуются:

салфетка,

молотый кофе

специя гвоздика

зубная паста,

спички или зажигалка

Расстелите салфетку и насыпьте кофе как показано в видеоролике. Добавьте соцветия гвоздики и скрутите содержимое в салфетке в рулетик, загнув края.

После следует промазать скрутку зубной пастой, после чего можно поджигать.

Многие пользователи соцсети решили просто отшутиться вместо того, чтобы опробовать лайфхак, но нашлись и те, кто изготовил отпугиватель и отметил его эффективность. Некоторые предложили свои способы борьбы комарами и мошками.

“Ну и заморочились. У нас в Греции просто кофе молотый жжём, бумага воняет и вредно”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

“В Ливане мы ставим уголек для кальяна на горсть кофе. Он тлеет медленно весь день. И не надо заморачиваться с салфеткой. Кофе на тарелку, уголь”, - добавил другой комментатор.

“Спасибо попробую. Можно взять пол лимона в него сушенную гвоздичку натыкать, тоже спасает от комаров”, - посоветовал ещё кто-то.

“Полынь нужно жечь перемолотый, туда гвоздики и пижмы”, - поделился своим лайфхаком ещё один комментатор.

“Купите благовония или корицу жгите, без салфеток. А лучше отвар корицы и гвоздики обрызгайте там где не хотите насекомых, на тело. И полезно и насекомых отпугнет”, - высказался ещё кто-то.

“Ванилин всем в помощь. Вся кусачая братия её боится. В блюдце и на окошко. С собой, в воде разбавляете и в пульверизатор. Это работает”, - посоветовал ещё один пользователь соцсети.

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Этот домашний репеллент спасёт от клещей и вас и питомца. Как приготовить?