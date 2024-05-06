Эту ошибку с батареями допускают почти все. Что нужно сделать с терморегулятором после отопительного сезона?

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Опубликовано: 06.05.2024 13:34 , Обновлено: 06.05.2024

Отопительный сезон в Беларуси закончился, а это значит, что необходимо позаботиться о батареях до следующей зимы. Особенно следует избегать одной ошибки, которую совершают многие люди. Вот что необходимо сделать с терморегуляторами (если они есть), чтобы избежать проблем в следующем сезоне.

Во многих белорусских домах на радиаторах отопления стоят регуляторы, которые позволяют настроить необходимую температуру. И весна, особенно теплая — время, когда многие ставят его на ноль. Однако такое поведение можно считать довольно популярной ошибкой.

[info_b]Ноль или символ снежинки на терморегулятора радиатора отопления означает, что температура будет оставаться на таком уровне, чтобы вода внутри не замерзала — обычно это около 12-13 градусов Цельсия.[/info_b]

Казалось бы, отключение радиаторов после окончания отопительного сезона - это нечто естественное. Оказывается, установка вентиля на ноль может способствовать обдуву радиаторов, что при включении системы при первых перепадах температуры может закончиться поломкой.

По словам экспертов, на летний период терморегулятор следует устанавливать на максимальное значение. Это облегчит эксплуатацию радиаторов осенью и зимой.

[info_b] Этого совета должны придерживаться жители домов, подключенных к централизированной системе отопления. [/info_b]

Также важно следить за чистотой радиаторов. Это означает, что их необходимо чистить круглый год с помощью тряпки из микрофибры. Более труднодоступные места можно чистить с помощью пылесоса.

Это нужно сделать всем белорусам перед включением отопления. Как поможет сэкономить?

Ранее Telegraf.news писал, что означают цифры на терморегуляторах и как правильно настроить.

Что означают цифры на терморегуляторах батарей? Вот как правильно настроить радиаторы отопления