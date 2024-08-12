Эту головоломку решило только 6% пользователей Сети. Сможете ли вы определить цифры под цветами?

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Опубликовано: 12.08.2024 17:17 , Обновлено: 12.08.2024

Практика решения различных головоломок - хороший способ прокачивать свои когнитивные способности. В момент, когда у вас нет времени на сканворды и судоку, отличным решением могут стать интернет-головоломки. Нередко такие задачи бросают настоящий вызов пользователям Сети. Так вышло и в этот раз. Решить данную задачу в положенный срок удалось лишь 6 процентам людей. Сможете ли вы войти в их число? Попробуйте уложиться в 10 секунд.

Одних математические головоломки пугают, других привлекают, как никакие другие. Однако едва ли кто-то станет спорить с тем, что именно решение арифметических задач помогает развить логику и аналитическое мышление. Эта задачка с неизвестными оказалась по плечу лишь единицам. Сможете ли вы войти в их число?

На картинке ниже три вида цветов, и ваша задача — найти, какие цифры стоят за ними и каков конечный результат головоломки. Сможете ли вы сделать это менее чем за 10 секунд? Попробуйте.

Правильное решение

Удалось ли вам решить эту головоломку? Если да, то вы определённо не обделены умом и математическими способностями. Однако, если вы не справились, то не воспринимайте это близко. Загадка не так проста и требует определённой сноровки и концентрации. Если вы хотите разобраться, как найти ответ, то можете посмотреть решение ниже.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть решение”]

В первую очередь вам нужно выяснить какие цифры прячутся под разноцветными цветами.

Первый ряд:

2 х 2 х 2 = 8

темно-розовый цветок = 2

Второй ряд:

2 х 3 х 3 х 3 = 54

светло-розовый цветок = 3

Третий ряд:

2 х 3 х 1 х 1 = 6

желтый цветок = 1

Четвертый ряд:

1 +2 х 3 = 7

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Тренируйте своё мышление чаще и решение таких задач будет даваться проще. Так, например, вы можете попробовать решить головоломку, похожую на судоку, которая покорилась только 1 человек из 10. Сможете ли вы понять, какое число должно стоять на месте вопросительного знака за 45 секунд?

Это «судоку» проваливают даже опытные игроки. Сможете ли решить за 45 секунд?

Если же головоломки такого рода вам не по нраву, то можете попытать свои силы в решении такой задачи, которую ранее предлагал Telegraf.news.

Эта пара туфель поставит в тупик даже Шерлока. Сможете ли вы найти ошибку менее чем за 15 секунд?