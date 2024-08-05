Это "судоку" проваливают даже опытные игроки. Сможете ли решить за 45 секунд?

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Опубликовано: 05.08.2024 13:54 , Обновлено: 05.08.2024

Одним из самых популярных способов тренировки мозга и проработки навыков логики является решение судоку. Эта логическая игра не только стимулирует мыслительный процесс и улучшает память, но и помогает снять стресс. Эта задачка из Сети стала настоящим вызовом не только для любителей этого вида головоломки, но и многих других активных пользователей интернета. Как оказалось, решить эту головоломку, похожую на судоку, смогли только 1 человек из 10. Сможете ли вы понять, какое число должно стоять на месте вопросительного знака за 45 секунд?

Каждый человек выбирает свой способ для поддержки когнитивной деятельности в тонусе. Одни решают кроссворды, другие играют в шахматы, а кто-то не проходит мимо интерне-головоломок. Прелесть задачек из Сети в их разнообразии: визуальные, математические, логические… Это чрезвычайно хороший способ активировать свой мозг с самых разных сторон.

Что такое судоку и как его решить?

Судоку — популярная логическая головоломка, в которой нужно заполнить сетку числами. В стандартной версии сетка имеет размеры 9×9 и заполнена таким образом, что цифры от 1 до 9 встречаются только один раз в каждой строке, столбце и в каждом из девяти квадратов 3×3.

Эта версия головоломки несколько отличается от классического судоку, однако задача всё же остаётся прежней. Необходимо найти правильный шаблон, который поможет найти ответ. В данном случае речь идет только об одном числе.

Решить судоку можно несколькими способами. Некоторые люди начинают с нахождения очевидных чисел, другие используют метод исключения или ищут закономерности, а третьи решают систематически шаг за шагом.

В случае с этой математической головоломкой типа судоку отыскать решение несколько сложнее, поскольку вам нужно найти определенную закономерность. Сможете ли вы решить эту головоломку за 45 секунд?

Решение головоломки

Схема поиска решения этой головоломки, конечно, не так проста. Если она вам так и не покорилась, то вы можете узнать её решение.

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Прежде всего, вы должны смотреть посмотреть на головоломку горизонтально, а не вертикально. Заметили закономерность? Сложив первые два числа в первой строке, затем умножив результат на два и снова сложив первое число, вы получите… третье число.

(6 + 15) * 2 + 6 = 48 .

Вторая строка будет выглядеть следующим образом:

(7 + 17) * 2 + 17 = 55 .

Следуя этой цепочке рассуждений, вы сможете вычислить последнюю строку этой математической головоломки.

Эта операция будет выглядеть так:

(13 + 29) * 2 + 29 .

Начните с работы в скобках, т. е. 13 + 29 = 42 . Затем умножьте этот результат на два — 42*2 = 84 .

Последний этап — прибавить к этому результату первое число: 84+13=97 . Это и есть последний элемент математической головоломки типа судоку.

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Ранее Telegraf.news предлагал решить ещё одну головоломку с числами. Сможете ли справиться за полминуты?

Только самые умные заметят одну деталь. Что не так с этой картинкой?