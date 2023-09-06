Этот набор должен быть у каждого "на случай Апокалипсиса". Какая еда и инструменты в него входят?
Времена меняются, и никто не знает, что может произойти в будущем. Поэтому все больше людей в случае "Апокалипсиса" хотят быть готовыми ко всему. Мы нашли список вещей, которые необходимы во время чрезвычайных ситуаций. В набор входят не только продукты питания, но и необходимые инструменты, которые помогут выжить в экстремальных условиях.
Набор для выживания
В кризисной ситуации человек редко мыслит трезво, поэтому стоит заранее подготовиться к возможности внезапного ухода из дома. Это не обязательно должно быть начало Апокалипсиса. Жители разных стран могут столкнуться с внезапными наводнениями, молниеносными вихрями, землетрясениями и другими катаклизмами.
Во-первых, нужно иметь доступ к продуктам питания, которые не требуют охлаждения и имеют длительный срок хранения, отметил Business Insider. Например, американские эксперты из Кливлендской клиники выделили:
- протеиновые или фруктовые батончики;
- пастеризованное молоко с длительным сроком хранения;
- готовые к употреблению фрукты, овощи и консервированные паштеты;
- несоленый арахис;
- арахисовое масло;
- консервированный тунец;
- сушеные бобы;
- рис или лапша;
- еда для детей;
- еда для домашних животных.
Помимо еды крайне важно обзавестись набором инструментов и приспособлений, которые позволят выполнить несложный ремонт или облегчат передвижение в сложных условиях. Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям подготовило рекомендации по таким вещам, среди которых:
- фонарик;
- аптечка первой помощи;
- аварийный свисток;
- запасные батарейки;
- респиратор;
- малярная фольга и широкий скотч;
- набор инструментов;
- зарядное устройство для электрических устройств, использующих солнечную энергию;
- отпускаемые по рецепту лекарства;
- лекарства, отпускаемые без рецепта;
- огнетушитель;
- водонепроницаемые спички.
Тушенка со сроком годности в 25 лет
Кстати, ранее Телеграф публиковал рецепт мяса в обычных стеклянных банках (его также можно назвать домашней тушенкой). Это блюдо подойдет и на случай ядерной зимы — ведь благодаря уникальному методу пастеризации оно не должно портиться до 25 лет.
Этот рецепт консервированного мяса придумал Адольф Кудлинский — самый известный польский выживальщик (преппер). Так называют людей, которые готовятся на случай катастрофы или войны. Они запасаются едой и учатся искусству выживания в сложных условиях. На своем канале в YouTube Кудлинский делится со зрителями советами и рецептами выживания.
Срок годности — 25 лет. В TikTok показали, как приготовить тушенку на случай ядерной зимы