Этот набор должен быть у каждого "на случай Апокалипсиса". Какая еда и инструменты в него входят?

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Опубликовано: 06.09.2023 13:55 , Обновлено: 06.09.2023

Времена меняются, и никто не знает, что может произойти в будущем. Поэтому все больше людей в случае "Апокалипсиса" хотят быть готовыми ко всему. Мы нашли список вещей, которые необходимы во время чрезвычайных ситуаций. В набор входят не только продукты питания, но и необходимые инструменты, которые помогут выжить в экстремальных условиях.

Набор для выживания

В кризисной ситуации человек редко мыслит трезво, поэтому стоит заранее подготовиться к возможности внезапного ухода из дома. Это не обязательно должно быть начало Апокалипсиса. Жители разных стран могут столкнуться с внезапными наводнениями, молниеносными вихрями, землетрясениями и другими катаклизмами.

Во-первых, нужно иметь доступ к продуктам питания, которые не требуют охлаждения и имеют длительный срок хранения, отметил Business Insider. Например, американские эксперты из Кливлендской клиники выделили:

протеиновые или фруктовые батончики;

пастеризованное молоко с длительным сроком хранения;

готовые к употреблению фрукты, овощи и консервированные паштеты;

несоленый арахис;

арахисовое масло;

консервированный тунец;

сушеные бобы;

рис или лапша;

еда для детей;

еда для домашних животных.

Новость Телеграф

Помимо еды крайне важно обзавестись набором инструментов и приспособлений, которые позволят выполнить несложный ремонт или облегчат передвижение в сложных условиях. Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям подготовило рекомендации по таким вещам, среди которых:

фонарик;

аптечка первой помощи;

аварийный свисток;

запасные батарейки;

респиратор;

малярная фольга и широкий скотч;

набор инструментов;

зарядное устройство для электрических устройств, использующих солнечную энергию;

отпускаемые по рецепту лекарства;

лекарства, отпускаемые без рецепта;

огнетушитель;

водонепроницаемые спички.

Тушенка со сроком годности в 25 лет

Кстати, ранее Телеграф публиковал рецепт мяса в обычных стеклянных банках (его также можно назвать домашней тушенкой). Это блюдо подойдет и на случай ядерной зимы — ведь благодаря уникальному методу пастеризации оно не должно портиться до 25 лет.

Этот рецепт консервированного мяса придумал Адольф Кудлинский — самый известный польский выживальщик (преппер). Так называют людей, которые готовятся на случай катастрофы или войны. Они запасаются едой и учатся искусству выживания в сложных условиях. На своем канале в YouTube Кудлинский делится со зрителями советами и рецептами выживания.

Срок годности — 25 лет. В TikTok показали, как приготовить тушенку на случай ядерной зимы