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Опубликовано: 04.10.2022 12:20 , Обновлено: 11.09.2023

Тиктокерша Анна Гетман из Польши поделилась рецептом мяса в обычных стеклянных банках (его также можно назвать домашней тушенкой). Это блюдо подойдет и на случай ядерной зимы — ведь благодаря уникальному методу пастеризации оно не должно портиться до 25 лет.

[info_b]Этот рецепт консервированного мяса придумал Адольф Кудлинский — самый известный польский выживальщик (преппер). Так называют людей, которые готовятся на случай катастрофы или войны. Они запасаются едой и учатся искусству выживания в сложных условиях. На своем канале в YouTube Кудлинский делится со зрителями советами и рецептами выживания.[/info_b]

Блюдо готовят с помощью процесса тиндализации — способа консервирования, при котором пастеризация проводится 2-3 раза с интервалом в один день. Он назван в честь ирландского ученого Джона Тиндалла.

Нужно готовить консервы в течение трех часов в первый день, двух часов во второй день и одного часа в последний день. Приготовление пищи должно происходить примерно в одни и те же часы каждый день.

Рецепт «ядерной» тушенки

Вам понадобятся:

4,5 кг свиной шеи;

4,5 кг свиной лопатки;

2 кг рубленой лопатки;

0,5 кг рубленого сала;

1 столовая ложка не йодированной соли на каждый килограмм мяса;

гранулированный чеснок;

сушёный майоран;

сушёный любисток;

одна чайная ложка молотых ягод можжевельника на каждые два килограмма мяса.

Просушите свинину на бумажных полотенцах и нарежьте кусочками по 2 см. Поместите в миску вместе с фаршем и свиным салом.

Посыпьте все солью, перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Если в миске собралась вода, слейте ее. Затем всыпьте специи, тщательно перемешайте, снова накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Тщательно ошпарьте банки и уложите в них мясо. Важно, чтобы мясо занимало не более ¾ банки. Протрите края банок бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и запечатайте.

Процесс тиндаллинга занимает три дня. В первый день кипятите банки 3 часа, во второй — 2 часа, в третий — 1 час.

Храните готовое мясо в банках в прохладном месте.

Чтобы было проще, посмотрите, как делает это тиктокерша Анна на видео:

[link href=“https://www.tiktok.com/@queen_kanapka?refer=embed” title=“@queen_kanapka” target=“_blank” rel=“noopener”] @queen_kanapka [/link] Mięsne słoiki na 25 LAT??? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/queenkanapka?refer=embed” title=“queenkanapka” target=“_blank” rel=“noopener”] #queenkanapka [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/queenasmr?refer=embed” title=“queenasmr” target=“_blank” rel=“noopener”] #queenasmr [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/asmr?refer=embed” title=“asmr” target=“_blank” rel=“noopener”] #asmr [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/s%C5%82oiki?refer=embed” title=“słoiki” target=“_blank” rel=“noopener”] #słoiki [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/kanapka?refer=embed” title=“kanapka” target=“_blank” rel=“noopener”] #kanapka [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sandwich?refer=embed” title=“sandwich” target=“_blank” rel=“noopener”] #sandwich [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/dźwięk-oryginalny-7148115359529569030?refer=embed” title=”♬ dźwięk oryginalny - ?? Anna Hetman ??” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ dźwięk oryginalny - ?? Anna Hetman ?? [/link]

Видео с рецептом быстро стало популярным и за пару дней набрало более 2 млн просмотров.

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