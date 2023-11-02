"Это вообще что за конь?" — Рыбаки поймали на Немане огромного сома и удивили соцсети

📷 Фото

Опубликовано: 02.11.2023 10:50 , Обновлено: 02.11.2023

Рыбаки Александр и Татьяна (муж и жена) из Гродно в одну из своих вылазок на Неман поймали шикарный трофей — огромного 30-ти килограммового сома. Фотографиями улова они с гордостью поделились в соцсетях, чем очень впечатлили подписчиков.

Они рассказали, что словили гиганта в конце октября с лодки на джиг с приманкой Green Fish. По словам Татьяны, боролись они с сомом “около часа”.

«Сразу почувствовала: там что-то серьезное. Пришлось повозиться, чтобы достать», — поделилась она с NewsGrodno.

Тем временем Александр написал в соцсетях, что пока это самая крупная пойманная ими рыба.

“Крайний выход на реку закрепил мнение, что все-таки, эта осень действительно время трофеев. А может, просто потому, что стал чаще использовать приманки крупнее четырех дюймов?”, — также подытожил он.

Кстати, кроме сома, на Немане пара словила и двух судаков.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CyoeklTIUzk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Alexander Kazeka (@alekzanderkazeka) [/link]

Подписчики, судя по комментариям, были просто в восторге от гиганта.

“Санька,где такая рыба плавает? Папа в шоке от твоего улова и спрашивает как ты его достал?)”, — попросил поделится счастливым местом один из пользователей.

“Это вообще что за конь?”, — удивился второй.

“Страшно осознавать, что ТАКОЕ плавает рядом с нами ?”, — отметила еще одна пользовательница.

“Ты бы видел мои глаза…) красава)”, “Это уровень)))?”, “Ты маньяк рыбный??”, — написали другие.

А ранее Телеграф писал, что компания рыбаков на реке Днепр в Лоевском районе словила 100-кг сома. Возможно, с весом рыбаки и ошиблись, но рыба на самом деле большая — длиной примерно в человеческий рост.

«Монстр!» — Под Лоевом рыбаки выловили из Днепра 100-килограммового сома

Похожего гиганта ловили и на Припяти:

«Вес около 90 кг» — На Припяти рыбак поймал гигантского сома