"Это вам не паровозик и чучела" - В поле под Островцом сделали из тюков настоящий арт-объект
В TikTok 13 сентября появилось видео с необычным арт-объектом под Островцом. Судя по комментариям, практически всем он понравился.
“Какая красота у нас намечается”, - так подписал видео его автор.
[link href=“https://www.tiktok.com/@ostrovets_live?refer=embed” title=“@ostrovets_live” target=“_blank” rel=“noopener”] @ostrovets_live [/link] Какая красота у нас намечается ? • [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86?refer=embed” title=“островец” target=“_blank” rel=“noopener”] #островец [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B0%D1%80%D1%82?refer=embed” title=“арт” target=“_blank” rel=“noopener”] #арт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рисунок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рисунок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“городатомщиков” target=“_blank” rel=“noopener”] #городатомщиков [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“любимыйгород” target=“_blank” rel=“noopener”] #любимыйгород [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82?refer=embed” title=“артобъект” target=“_blank” rel=“noopener”] #артобъект [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C?refer=embed” title=“сентябрь” target=“_blank” rel=“noopener”] #сентябрь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“тюки” target=“_blank” rel=“noopener”] #тюки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktok?refer=embed” title=“tiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/belarus?refer=embed” title=“belarus” target=“_blank” rel=“noopener”] #belarus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ostrovets?refer=embed” title=“ostrovets” target=“_blank” rel=“noopener”] #ostrovets [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“красота” target=“_blank” rel=“noopener”] #красота [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“художник” target=“_blank” rel=“noopener”] #художник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“искусство” target=“_blank” rel=“noopener”] #искусство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Memories-7015113968184199169?refer=embed” title=”♬ Memories - Lux-Inspira” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Memories - Lux-Inspira [/link]
В Минске появилась скульптура «тушки курицы»? Как объяснил автор
За 17 часов видео получило тысячи лайков, много комментариев. Из всех, что мы прочли, практически все были положительными.
- “Это вам не паровозик складывать и чучел из сена”, - сказал один.
- “Один из самых красивых арт объектов, которые я видел. 10 из 10”, - восхитился другой.
- “Когда такую красоту встречаешь по дороге прям позитив зашкаливает!!!! Спасибо!!”
- “Ребята вы супер умеете создавать позитив и настроение СПАСИБО!”
- “Какааая краасооотааа? Ребята вам РЕСПЕКТ!”
- “Сколько талантливых людей у нашей родной Беларуси!!!!!”
- “Великолепно!”
- “Красотища, просто супер!”
Один из комментаторов предположил, что установка арт-объекта связана с празднованием фестиваля-ярмарки “Дожинки”, которая запланирована в Гродненской области в Зельве 23 сентября.
Ранее Телеграф писал, что в Могилеве тоже решили построить арт-объекты. Правда, из мусорок.
В Могилеве из мусорок решили делать «арт-объекты». Как будут выглядеть?