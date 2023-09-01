В Минске появилась скульптура "тушки курицы"? Как объяснил автор

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Опубликовано: 01.09.2023 13:58 , Обновлено: 01.09.2023

В Минске, а проспекте Победителей рядом с ТЦ «Замок», установили странную скульптуру, которая похожа на тушку курицы и яйцо с руками одновременно. Автор рассказал, что она значит.

Фото фигуры появилось в Сети 1 сентября. Как пишет Onliner, она называется «Птицы» и отлили ее в бронзе.

По информации издания, автор скульптуры Максим Петруль объяснил, что работа состоит «из трех пластических объемов». Центральный (в виде яйца, сферы) «символизирует начало и будущее продолжение», а еще «землю».

В свою очередь руки “птиц”, по его словам, “оберегают это начало и будущее продолжение их самих, двух рук”.

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Кстати, Onliner также показал, как выглядела четырехметровая модель в пластилине.

Ранее Телеграф писал, что год назад в Минске заметили новый арт-объект — белую руку, которая торчит из-под земли. Ее установили на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской. В соцсетях тогда называли эту скульптуру «ужасом».

В Минске заметили руку, поднимающуюся из-под земли. Но до Мозырской ей далеко