В Могилеве из мусорок решили делать "арт-объекты". Как будут выглядеть?

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Опубликовано: 03.05.2023 12:50 , Обновлено: 03.05.2023

В Могилёве из мусорных площадок решили сделать арт-объекты. Как пояснил гендиректор Управления коммунальных предприятий города Денис Стрельцов, это "новая концепция устройства контейнерных площадок для сбора бытовых отходов".

На первый подобный арт-объект уже можно полюбоваться во дворе дома по улице Первомайской, 2: мусорные контейнеры спрятали за серым забором из металлопрофиля, а по периметру привычные для горожан бетонные плиты заменили габионами. Это специальные конструкции из металлической проволоки, набитые камнями, которые в последнее время часто используют в ландшафтном дизайне.

Как пояснил Стрельцов, новый подход в благоустройстве контейнерных площадок во дворах будут применять в первую очередь в тех дворах, где запланировано проведение текущего комплексного ремонта дворовых территорий, сообщил местный телеграм-канал “Могилёв - мой город!”

Будут ли остальные площадки перестраиваться по одному и тому же дизайну, или для каждого “арт-объекта” будет придумана своя концепция, чиновник не уточнил.

По словам Стрельцова, новый дизайн площадок не только улучшает внешний вид места сбора и временного хранения бытовых отходов, но и делает их “комфортнее для пользователей”.