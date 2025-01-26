Как не тратить на уборку полдня? Попробуйте "правило 60 секунд"

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Опубликовано: 26.01.2025 11:00 , Обновлено: 24.01.2025

Необходимость навести порядок в доме так или иначе регулярно возникает у каждого человека. Иногда объём накопившихся дел по дому, вынуждает откладывать уборку снова и снова. Ведь нередко на это требуется целый день. Однако если внедрить в свою жизнь правило 60 секунд, то вопрос беспорядка может стать не таким времязатратным, а генеральная уборка дома будет требоваться куда реже. Telegraf.news узнал, как применять правило 60 секунд к своей жизни, чтобы экономить время не только на уборке.

Как бы кто ни относился к уборке, надо признать, что находиться в жилище, где всё на своих местах, очень приятно и комфортно. Однако часто вопрос наведения порядка подолгу откладывается. Доходит до того, что в момент, когда нужно прибраться, на весь процесс приходится потратить целый день, и даже его бывает недостаточно. Тем обиднее наблюдать, что спустя непродолжительное время всё опять обрастает беспорядком. Однако если включить правило одной минуты в свою жизнь и привыкнуть ему следовать, то развитие беспорядка можно остановить.

Как работает правило 60 секунд?

Правилом 60 секунд в своём подкасте “Get HAPPIER with Gretchen Rubin” поделилась американская писательница и автор книги “Внешний порядок: внутреннее спокойствие” Гретхен Рубин. Оно простое, но при этом очень эффективное и упрощающее жизнь, если ему следовать.

Идея состоит в том, чтобы немедленно выполнять любые задачи, которые возникают в процессе, если на их выполнение требуется одна минута или меньше.

Как это работает? Например, когда вы заходите домой и по обыкновению оставляете ботинки в коридоре, измените эту привычку и потратьте 20 секунд на то, чтобы убрать их на полку или в шкаф.

Если вы позавтракали и после вас остаются грязные чашка и тарелка, то не бросайте их на столе или в раковине, а потратьте 45 секунд на их мытьё.

Встали с кровати? Потратьте минуту, чтобы заправить постель.

Вам кажется, что это что-то незначительное и неэффективное? Подумайте об этом, когда будете осматривать свою комнату или рабочее место и видеть все несделанные минутные дела. А ведь если бы вы не пожалели 60 секунд в каждый из тех моментов, то этой картины бы не было.

Мелкие беспорядки имеют свойство скапливаться в очень большие, и тогда это противостояние съест часы вашего времени. Вместо этого попробуйте следовать правилу 60 секунд.

Эти 10 вещей нужно выбросить всем белорусам до Нового года. Как сделать генеральную уборку без особых усилий?

Правило 60 секунд работает не только для уборки

Вы можете применить это золотое правило и для многих других сфер своей жизни, чтобы упростить быт и работу.

К вам поступило письмо, на которое нужно ответить? Потратьте минуту и сделайте это сейчас, чтобы потом не жалеть о том, что не сделали это вовремя, и не разгребать кучу сообщений.

Получили счета на оплату квартиры или штрафа? Потратьте минуту, чтобы оплатить их через телефон, и не платите за просрочку.

Все, что занимает 60 секунд или меньше, следует делать сразу. Вы удивитесь, как много вы можете сделать за одну минуту.

Попробуйте следовать этому правилу, и вы заметите, что стали более продуктивными: количество задач уменьшилось, а свободного времени стало больше. Теперь вы сможете без угрызений совести потратить эти часы на просмотр сериала, а не на уборку, или с удовольствием отоспаться на выходных. Этот простой трюк, если ему следовать может стать настоящим “спасательным кругом” во многих делах.

Он не только сэкономит ваше время, но и поспособствует хорошему настроению каждый день.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для большинства из нас выходные — это время для уборки. Мы пылесосим, вытираем пыль, убираем в ванной и моем окна. Каждое из этих занятий ускоряет обмен веществ и положительно сказывается на здоровье, поскольку предполагает движение, учащенное сердцебиение и задействование мышц. Узнайте, сколько калорий вы сжигаете во время таких домашних дел.

Сколько калорий можно сжечь во время уборки? Ответ может удивить