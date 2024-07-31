Грибники пожаловались на исчезновение грибов под Могилёвом. А где в Беларуси объявили новую волну?
Пока одни белорусы хвастаются небывалым урожаем боровиков и лисичек, другие констатируют отсутствие грибного богатства в своих регионах. Жители Могилёвской области, где ещё совсем недавно собирали самые впечатляющие корзины с боровиками, констатировали исчезновение царя грибов с радаров. Однако есть места, где уже началась новая волна.
“Грибов собрали столько, что еле унесли”, - саркастично заметил могилевчанин в одном из видеороликов который завирусился в TikTok.
Мужчина вдохновился видео с грибными урожаями в соцсети и выбрался в лес со всей семьёй. Однако спустя полтора часа грибы семье так и не встретились, если не считать одну шляпку подберёзовика.
Казалось бы, ещё совсем недавно самые щедрые урожаи находили именно в Могилёвской области. Но, судя по всему, сезон дубовых белых близится к завершению.
Подписчики тематического паблика “Грибные войска Беларуси” констатировали, что в последние дни урожайность грибов значительно уменьшилась в этом регионе.
“Обстановка с грибами Могилёве и Могилёвской области… Три выезда и всё впустую… Печально совсем”, - написал один из грибников 31 июля.
“На Бобруйском направлении очень мало”, - заметила ещё одна белоруска.
“Грибная волна дубовых белых у нас подходит к своему логическому завершению, но начинают появляться еловые белые”, - поделилась своими наблюдениями в лесу под Бобруйском на 31 июля другая белоруска.
В то же время новую волну грибов объявили грибники из Витебской области. На этот раз еловых белых.
“Вот она - новая волна белых! Правда немного странноватая - сетчатые боровики уже переросли (когда успели? в выходные было пусто!), а еловые белые только начинают вылупляться. От лисичек не знала куда деваться! В итоге 70 литров грибного счастья! По чистоте белых - ноги целой ни одной нет, шляпки- 70% сушки”, - рассказала белоруска об обстановке под Лепелем на 30 июля.
“Брест просыпается”, - рассказала ещё одна грибник и поделилась фотографией небольшого урожая подосиновиков.
Многие белорусы рассказали, что леса по-прежнему полны лисичек. В частности, большие урожаи этого вида грибов собирают грибники под Гродно, Пинском, Молодечно и Логойском. Там же попадаются и экземпляры подосиновиков, подберёзовиков и боровиков в небольших количествах.
Ранее Telegraf.news писал о том, в TikTok завирусилось видео белоруски, которая предложила идентифицировать найденный гриб. Пользователи соцсети разделились во мнениях на то, был ли это подберёзовик или подосиновик. А что думаете вы?
«Подосиновый берёзовик» — Видео с идентификацией гриба разделило пользователей на 2 лагеря. Что это?