Грибники пожаловались на исчезновение грибов под Могилёвом. А где в Беларуси объявили новую волну?

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Опубликовано: 31.07.2024 16:47 , Обновлено: 01.08.2024

Пока одни белорусы хвастаются небывалым урожаем боровиков и лисичек, другие констатируют отсутствие грибного богатства в своих регионах. Жители Могилёвской области, где ещё совсем недавно собирали самые впечатляющие корзины с боровиками, констатировали исчезновение царя грибов с радаров. Однако есть места, где уже началась новая волна.

“Грибов собрали столько, что еле унесли”, - саркастично заметил могилевчанин в одном из видеороликов который завирусился в TikTok.

Мужчина вдохновился видео с грибными урожаями в соцсети и выбрался в лес со всей семьёй. Однако спустя полтора часа грибы семье так и не встретились, если не считать одну шляпку подберёзовика.

Казалось бы, ещё совсем недавно самые щедрые урожаи находили именно в Могилёвской области. Но, судя по всему, сезон дубовых белых близится к завершению.

Подписчики тематического паблика “Грибные войска Беларуси” констатировали, что в последние дни урожайность грибов значительно уменьшилась в этом регионе.

“Обстановка с грибами Могилёве и Могилёвской области… Три выезда и всё впустую… Печально совсем”, - написал один из грибников 31 июля.

“На Бобруйском направлении очень мало”, - заметила ещё одна белоруска.

“Грибная волна дубовых белых у нас подходит к своему логическому завершению, но начинают появляться еловые белые”, - поделилась своими наблюдениями в лесу под Бобруйском на 31 июля другая белоруска.

В то же время новую волну грибов объявили грибники из Витебской области. На этот раз еловых белых.

“Вот она - новая волна белых! Правда немного странноватая - сетчатые боровики уже переросли (когда успели? в выходные было пусто!), а еловые белые только начинают вылупляться. От лисичек не знала куда деваться! В итоге 70 литров грибного счастья! По чистоте белых - ноги целой ни одной нет, шляпки- 70% сушки”, - рассказала белоруска об обстановке под Лепелем на 30 июля.

“Брест просыпается”, - рассказала ещё одна грибник и поделилась фотографией небольшого урожая подосиновиков.

Многие белорусы рассказали, что леса по-прежнему полны лисичек. В частности, большие урожаи этого вида грибов собирают грибники под Гродно, Пинском, Молодечно и Логойском. Там же попадаются и экземпляры подосиновиков, подберёзовиков и боровиков в небольших количествах.

Ранее Telegraf.news писал о том, в TikTok завирусилось видео белоруски, которая предложила идентифицировать найденный гриб. Пользователи соцсети разделились во мнениях на то, был ли это подберёзовик или подосиновик. А что думаете вы?

«Подосиновый берёзовик» — Видео с идентификацией гриба разделило пользователей на 2 лагеря. Что это?