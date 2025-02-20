"Это маркетинговый ход" - Минчанин пожаловался на "развод" с ценником в магазине. В TikTok объяснили

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Опубликовано: 20.02.2025 21:27 , Обновлено: 25.04.2025

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на "развод" с ценником в магазине одной торговой сети. В комментариях кто-то назвал это "маркетинговым ходом", а другой пользователь предположил, что это лишь оплошность сотрудника торговой точки.

На видео мужчина показал, что на полке, где стоит вода Borjomi, ценник другого товара - минеральной воды Bodriani за 2,18 рубля. “Вот такой классный развод в магазине “Санта”, - сказал на видео его автор.

[info_b]Для сравнения: в интернет-магазине Edostavka 1 литр газированной минеральной воды Borjomi стоит 5,79 рубля. Воду Bodriani в интернет-магазинах белорусских торговых сетей мы не нашли.[/info_b]

“И сейчас это называется маркетинговый ход”, - считает одна комментаторша.

“Возможно, тот, кто разносил ценники, просто был невнимательным. А названия похожи”, - предположила другая.

Кто-то утверждал, что “дурят так с любым товаром”, в том числе с глазированными сырками, мороженым, молоком, хлебом, кошачьим кормом.

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“Администратора на ковер!” - потребовал пользователь TikTok.

“Креветки по этой схеме заходят тоже красиво”, - поделился еще один юзер.

[info_b]Согласно ст. 7 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10200090” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] Республики Беларусь “О защите прав потребителей”, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах, в том числе об их ценах. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что одна белорусская торговая сеть в своем TikTok-аккаунте опубликовала ролик, в котором рассказала, что делает с товаром, который покупатель сначала взял с одной полки, а потом оставил на другой (к примеру, сметану оставил в отделе с макаронами). Комментаторы не поверили, что сотрудники магазина поступают именно так с оставленным не там продуктом.

«Не смешите» — Белорусский магазин показал, что делает с оставленными не на той полке товарами. Покупатели не поверили