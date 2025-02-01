Эти оттенки волос прибавляют возраст. Как выбрать краску для своего типажа?

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Опубликовано: 01.02.2025 10:09 , Обновлено: 01.02.2025

Покрасить волосы в другой цвет — один из самых простых способов сменить имидж и «омолодиться». Однако иногда такое действие может возыметь противоположный эффект, и неверно подобранный оттенок вынуждает выглядеть старше своих лет. К счастью, это всегда можно исправить, если знать, как оттенки влияют на внешность. Telegraf.news узнал, как понять, что цвет подходит вашему типажу, и каких типичных ошибок следует избежать.

С возрастом вопрос покраски волос становится актуальным для многих женщин, ведь это самый простой способ скрыть седину и выглядеть лучше. Однако нередко выбранный цвет может сыграть злую шутку и прибавить лишние годы.

Этот цвет волос может старить

Не всегда смена цвета волос или его оттенка положительно сказывается на внешнем облике. Особенно неприятно промахнуться с выбором, когда хочется выглядеть моложе. Неудачно подобранный оттенок может подчеркнуть морщины или придать коже землистый и нездоровый вид.

Выбор цвета волос необходимо продумывать с учётом возрастных особенностей кожи и её оттенка. Тогда он будет смотреться гармонично, а отражение в зеркале только радовать.

Чёрный цвет очень контрастный и может подчёркивать морщины и возрастные изменения на коже

Удачно подобранный к тону кожи чёрный и очень тёмные оттенки коричневого могут привнести в образ нотки элегантности благодаря своей интенсивности. Однако когда речь идёт о возрастной коже, эффект может быть противоположным.

Такие оттенки создают сильный контраст с более светлой, часто более тонкой и нежной кожей. Это, в свою очередь, концентрирует внимание на тонких морщинах и пигментных пятнах, что придаёт лицу более уставший вид и некоторую грубоватость. Кроме того, тёмные цвета имеют свойство визуально «нагружать» черты лица. С ними ваш образ может выглядеть более строго или грустно, чем хотелось бы.

Платиновый блонд идёт не всем и может придать образу усталый и болезненный вид

Холодные платиновые блонды тоже не всегда удачный выбор. Хотя принято считать, что этот цвет больше ассоциируется с молодостью, очень светлые и холодные оттенки могут придать лицу бледный и безжизненный вид. С возрастом кожа утрачивает своё естественное сияние, и такие оттенки могут сыграть не в пользу своей обладательницы, вынуждая её выглядеть усталой и болезненной.

Кроме того, слишком светлые волосы могут смотреться неестественно на фоне более тёмных бровей или глаз, что нарушает гармонию лица.

Насыщенные красные цвета редко оказывают омолаживающий эффект

Насыщенные красные, пурпурные или неоновые цвета могут смотреться привлекательно, но они редко оказывают омолаживающий эффект. Слишком выразительные оттенки часто выглядят неестественно и привлекают внимание к недостаткам кожи, например, неровному цвету или покраснениям.

Более того, такие оттенки быстро тускнеют и начинают выглядеть небрежно.

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Как правильно выбрать цвет волос? Следуйте этому правилу

То, насколько удачно будет смотреться тот или иной оттенок, во многом зависит от индивидуальных особенностей: цвета лица, структуры волос и природного пигмента.

Если обратиться к опытному стилисту, он сможет выбрать наиболее подходящий цвет, который будет выгодно гармонировать с тоном кожи, делая образ более эстетичным и молодёжным.

Удачно подобранный цвет волос способен придать лицу свежесть, блеск и легкость, что особенно важно в зрелом возрасте. Попытаться найти свой цвет можно и самостоятельно. В первую очередь нужно определить тон своей кожи. С возрастом она меняет свои свойства, поэтому стоит обратить внимание на несколько аспектов:

Теплый оттенок кожи. Если ваша кожа имеет теплый, желтоватый или персиковый оттенок, выбирайте теплые цвета волос, такие как золотистый блондин, медово-коричневый или карамельно-медный.

Если ваша кожа имеет теплый, желтоватый или персиковый оттенок, выбирайте теплые цвета волос, такие как золотистый блондин, медово-коричневый или карамельно-медный. Холодный оттенок кожи. Женщинам с прохладным цветотипом (с розовым или оливковым подтоном) следует выбирать оттенки более холодных тонов, например, бежевый блонд, светло-коричневый или холодный серебристый.

Женщинам с прохладным цветотипом (с розовым или оливковым подтоном) следует выбирать оттенки более холодных тонов, например, бежевый блонд, светло-коричневый или холодный серебристый. Нейтральный оттенок кожи . Если у вас нейтральный оттенок кожи, вы можете поэкспериментировать как с теплыми, так и с холодными тонами в соответствии со своими предпочтениями.

Для определения своего типажа можно прибегнуть к знаменитой теории цветотипирования, в которой внешность рассматривается в рамках четырех цветотипов-сезонов: весны, лета, осени и зимы.

Определить свой цветотип и подходящий оттенок можно, взглянув на цвет кожи, глаз, естественный цвет волос и контрастность. Бьюти-блогер, известная под ником Си в TikTok и Instagram, рассказала, как отличить один тип от другого и какие оттенки подойдут каждому сезону.

https://www.tiktok.com/@curlysamuraibeauty/video/7400761434453347616?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81&t=1738155514114

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