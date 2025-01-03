Этот цвет назвали "самым модным" в 2025 году. Вот каким типажам будет к лицу

📷 Фото

Опубликовано: 03.01.2025 12:19 , Обновлено: 06.01.2025

Каждый год дизайнеры и маркетологи замирают в ожидании объявления нового трендового цвета от института Pantone. Именно этот оттенок становится олицетворением моды и новизны в гардеробе. В 2025 цветом года признали оттенок «мокко мусс». Кому точно подойдёт этот цвет и как его носить, чтобы выглядеть стильно и элегантно?

На смену бодрящему и свежему «персиковому пушку» 2014-го пришёл «мокко мусс» — более глубокий, кофейный оттенок коричневого. В своём официальном сообщении институт Pantone подчеркнул, что в процессе выбора нового модного оттенка доминирующим мотивом была “потребность в комфорте”.

[info_b]Институт Pantone представляет собой исследовательское подразделение американской компании Pantone Inc., которое занимается анализом цветовых тенденций, их воздействием на различные аспекты жизни и популяризацией стандартов цветовой классификации. Pantone известен своей признанной системой Pantone Matching System (PMS), которая является международным стандартом в области печати, дизайна, моды, интерьеров и множества других сфер. Каждый год, в декабре, Институт Pantone анонсирует «Цвет года» (Pantone Color of the Year), который становится важным ориентиром для дизайнеров, маркетологов и специалистов креативных индустрий.[/info_b]

«Это наше стремление к комфорту и желание побаловать себя простыми удовольствиями, которые мы можем подарить себе и разделить с другими», — объяснила вице-президент Института Pantone Лори Прессман, подчеркнув, что новоизбранный цвет излучает «богатство и обволакивающее тепло».

Кому подойдёт цвет “мокко мусс”?

Насыщенный и бархатистый мокко мусс (Mocha Mousse) — это универсальный нейтральный оттенок, который подойдёт для любого тона кожи.

Его палитра может стать основой для множества стилей и предпочтений. Мокко мусс легко адаптировать к любому гардеробу. Он может стать отражением личного стиля, оставаясь при этом в рамках вечной элегантности.

Тонкие контрасты с использованием этого оттенка могут сделать образ визуально интересным. Однако степень контраста должна сочетаться с вашими природными чертами.

Если у вас высокая контрастность цвета лица и волос, сочетание модного мокко мусса с более яркими цветами будет выглядеть выигрышно. Для тех, у кого контраст мягче, комбинация этого оттенка с приглушёнными тонами создаст гармоничный и изысканный образ.

Как носить мокко мусс обладателям “тёплого” типажа?

Если у вашей кожи теплый подтон, сияющий золотистыми, желтыми или персиковыми оттенками, мокко мусс может стать вашим нейтральным вариантом с изюминкой.

Главное — выбрать его оттенки, склоняющиеся к желто-коричневым тонам. Они дополнят естественное тепло вашей кожи, создавая гармоничный и сияющий образ.

Дополните наряд аксессуарами в землистых тонах, уютным трикотажем или выразительной курткой. Сочетайте мокко мусс с оливково-зеленым, горчично-желтым или глубоким выжженным оранжевым, чтобы подчеркнуть богатство этого оттенка и подсветить черты лица.

Как носить мокко мусс обладателям “холодного” типажа?

Обладатели холодных оттенков кожи найдут идеальный вариант в оттенках мокко мусс с легкими нотками розового или фиолетового. Это небольшое изменение позволит цвету гармонично сочетаться с холодными, голубоватыми тонами вашей кожи, делая ее более яркой и свежей.

Рассмотрите брюки в оттенке мокко мусс в сочетании с белоснежной блузкой или гладким серым блейзером для создания элегантного ансамбля. Для повседневного образа смешайте оттенки темно-синего или нежно-лилового, чтобы подчеркнуть холодные тона как цвета, так и вашей кожи.

Советы по стилю для всех

Независимо от вашего оттенка кожи, можно воспользоваться несколькими универсальными советами, чтобы включить оттенок мокко мусс в свой гардероб. Вот какие рекомендации дала стилист из B Styled for Life Моана Робинсон:

Аксессуары: сумка, обувь или шарф цвета Mocha Mousse мгновенно дополнят ваш наряд, не перегружая его.

Водолазка в оттенке мокко мусс послужит универсальной и элегантной основой образа

Наложение слоев: используйте этот оттенок в качестве базового цвета для наложения слоев. Он прекрасно сочетается как со светлыми, так и с темными цветами, служа изысканным фоном для смелых узоров или текстур.

Смешивайте текстуры: комбинируйте различные материалы, такие как шелк, шерсть, хлопок и кожа, в мокко мусс, чтобы добавить глубины и интереса вашим нарядам.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американская компания Pantone, известная своей запатентованной системой подбора цветов, 5 декабря объявила, какой оттенок станет главным цветом 2025 года. Объявили его весьма нетривиально: в цвет года вечером окрасился Лондонский глаз, одна из главных современных достопримечательностей британской столицы.

Pantone световым шоу в Лондоне объявила цвет 2025 года