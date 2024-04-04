Эти четыре ошибки допускают почти все любители кошек. Почему нельзя кормить их только из миски?

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Опубликовано: 04.04.2024 13:01 , Обновлено: 04.04.2024

Обычно ошибки, которые допускают хозяева кошек, связаны с неправильным кормлением животного. К сожалению, это не единственные вещи, которые мы делаем неправильно. Узнайте, чего следует избегать и как лучше заботиться о своей кошке.

Убеждение, что кошки не привязываются к людям

Бытует мнение, что кошки независимы и не нуждаются в человеке, потому что любят идти своим путем. Однако это не совсем так, ведь кошки - очень чувствительные животные. В частности, на их комфорт и отсутствие стресса влияет рутина и чувство безопасности. Все мы знаем кошек, которые обожают компанию своего хозяина и хотят всегда быть рядом с ним.

Поэтому смена дома, уход кошки от человека, к которому она привязалась, или разлука и трудный контакт часто ухудшают здоровье кошки. Помните, что кошки очень эмоциональны, и стресс от нестабильности очень часто вызывает у них не только психические проблемы, но и заболевания, например, связанные с почками или мочевыделительной системой.

Зачем кошки спят с человеком? Оказывается, не только потому, что любят

Кормление исключительно из миски

Удивлены? Да, кормить из миски неправильно, хотя, конечно, это не вредит кошке, если у нее есть компенсация в виде игр и перекусов. Однако суть в том, что у кошек есть естественное стремление к охоте, ведь они прирожденные охотники. Скучная еда, подаваемая в миске, может вызвать у них разочарование. Как это изменить?

Это довольно просто - в зоомагазинах можно приобрести различные миски с туннелями и головоломками.

Также их можно сделать самостоятельно.

Кроме того, вы можете кормить питомцев в процессе игры, например, после погони с удочкой, когда кошка забрала свою игрушечную добычу.

Избегание ветеринара

Кошатники показывают своего питомца ветеринару нечасто. Конечно, мотивы могут быть разными: от желания сэкономить, отсутствия причин до… попыток избежать стресса для вашей кошки. На самом деле все не так, и вы можете подвергнуть своего питомца серьезному заболеванию, которое трудно поддается лечению.

Кошки прекрасно умеют скрывать свои недуги. Они не жалуются, а изменение поведения, если оно является признаком болезни, свидетельствует о том, что заболевание находится на поздней стадии. Тогда может быть уже слишком поздно помочь кошке и вернуть ей здоровье. Поэтому рекомендуется регулярно посещать ветеринара для проведения анализа крови, аускультации или УЗИ!

Игнорирование силы социализации

Иногда ошибки в уходе за кошкой являются результатом не халатности, а… невежества. Это относится, например, к социализации, которую часто игнорируют и преуменьшают. Между тем маленькие котята, которых забирают от матери и братьев, нуждаются в знакомстве с окружающим миром. Они познают его по-своему, и нам полезно положительно подкреплять их попытки научиться чему-то новому.

Давайте помнить, что потребности кошек в социализации схожи с потребностями собак, хотя об этом часто не упоминают. Позвольте котам играть, знакомиться с новыми людьми, изучать окружающую обстановку - все это способствует положительному опыту, укрепляет характер и уверенность в себе, что в будущем приведет к снижению уровня стресса.

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