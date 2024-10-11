Telegraf.news
ru

Эти 4 запаха привлекут карася осенью. Где и в какую погоду смотреть на пузырьки, чтобы принести домой богатый улов?

Эти 4 запаха привлекут карася осенью. Где и в какую погоду смотреть на пузырьки, чтобы принести домой богатый улов?
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Карась – одна из самых популярных пресноводных рыб среди рыболовов. Причина в том, что он обитает практически везде: в реках, озёрах и прудах. Ловить его можно как на простую поплавочную удочку, так и на спиннинг. Он охотно отзывается на прикормку и не особо разборчив в приманке. Но в октябре и ноябре ловля карася требует некоторых хитростей, так как из-за остывания воды рыба клюёт не так охотно, как летом.

Где и в какую погоду ловить карася осенью?

Карась питается различной растительностью и водными насекомыми, поэтому предпочитает жить в заболоченных, заросших водоёмах, пойменных озёрах, старицах, прудах. В реках рыба встречается реже и предпочитает участки с замедленным течением и илистым грунтом.

image

На водоёмах стоит обращать внимание на коряги и траву — такие места по душе карасю. Но забрасывать снасть здесь нужно с осторожностью, чтобы не зацепить её.

[info_b]Совет: обращайте внимание на поднимающиеся со дна водоёма пузырьки. Когда караси роются в иле, ища еду, они выпускают скопившийся воздух и выдают своё местонахождение.[/info_b]

Хорошо клюёт карась в пасмурную, но тёплую погоду с лёгким ветерком. Нравится карасю и мелкий дождь — в такую погоду он тоже активно клюёт. Осенью рыба может клевать и в тёплые, солнечные дни.

Очень чутко карась реагирует на похолодание — перестаёт брать наживку.

image

Опытные рыболовы на форуме рыбного хозяйства «Сенеж» советуют ловить карася до восхода солнца — по их мнению, в это время он клюёт чаще всего. В утренние часы лучше всего ловить рыбу со дна или с середины воды. В жаркую погоду карась чаще берёт наживку с поверхности.

На сильно заболоченных водоёмах опытные рыболовы советуют ловить карася на плавающую приманку. Нужно установить глубину наживки так, чтобы она плавала в нескольких сантиметрах от дна и не погружалась в ил.

https://telegraf.news/obshhestvo/shtraf-do-1200-rublej-v-belarusi-vveli-zapret-na-rybalku-na-140-uchastkah-rek/

На что ловить карася?

Для ловли карася днём лучше всего подходит поплавочная удочка с чувствительным поплавком. Карась — рыба осторожная, поэтому леску нужно выбирать не толстую, чтобы в воде она была неприметной. Крючки тоже нужно брать небольшие — №3-5, не больше.

Для ловли крупного карася ночью подходит донная удочка.

[info_b]Совет: крупный карась — довольно сильная и активно сопротивляющаяся рыба, поэтому вытаскивать её из воды лучше с помощью сачка.[/info_b]

Карась неприхотлив в наживке, и выбор рыбака ограничен лишь его финансовыми возможностями. Самые распространённые наживки на карася, это:

  • хлебный мякиш, смоченный в подсолнечном масле;
  • червь;
  • мотыль;
  • опарыш;
  • кусочки теста;
  • перловая каша.

Клёв у карася капризный. Никогда заранее нельзя угадать, что в этот раз предпочтёт рыба, поэтому лучше брать на рыбалку несколько разных наживок и пробовать каждую.

Опытные рыбаки отмечают, что крупный карась быстро заглатывает наживку и утаскивает поплавок в воду, а мелкий может долго слегка поклёвывать приманку, не заглатывая её сразу. По этим особенностям поведения можно заранее узнать, крупная или мелкая рыба попалась на удочку.

image

Чем прикормить карася осенью?

От прикормки в немалой степени зависит успешность рыбалки. Для карася осенью подойдут те же прикормки, что используются летом: перловка, зёрна пшеницы, пшено, манка, творог. Предварительно основу для приманки нужно сварить, если используется зерно или крупа.

Для привлечения рыбы можно добавить в готовую приманку ароматизаторы. Затем приманку нужно скатать в небольшие шарики и на рыбалке забрасывать их в места ловли.

image

Какие запахи привлекают рыбу?

С приходом холодов по остывающей воде у карася меняется предпочтение в запахах. Опытные рыболовы осенью советуют использовать для ароматизации подкормки четыре запаха.

Чёрная смородина

image

Если есть возможность использовать настоящую смородину, нужно взять 8-10 листочков растения, мелко нарезать и добавить в прикормку. Ярко выраженный смородиновый запах хорошо пропитает приманку и приманит карася, особенно крупного.

Также можно использовать готовую подкормку с запахом чёрной смородины.

Чеснок

image

Это классический ароматизатор для подкормки, великолепно работающий в любое время года. 3-4 зубчика чеснока нужно натереть на мелкой тёрке и смешать с любой подкормкой — тестом, кукурузой или перловкой.

Анис

image

Запах аниса хорошо привлекает карася осенью, когда вода остывает. Удобнее всего использовать анисовые капли. Их можно купить в аптеке, рыболовных магазинах или онлайн-маркетплейсах. Опытные рыбаки советуют покупать анисовые капли именно в аптеках, так как средство, приобретённое там, имеет максимально концентрированный запах.

Для прикормки из теста достаточно 2-3 капли аниса. Столько же можно добавить в ёмкость с червями или опарышами. Для прикормочной смести потребуется 10-12 капель аниса.

Кроме анисовых капель, можно использовать и анисовый порошок.

Жидкий дым

image

По мнению многих рыболовов, это один из лучших запахов для ловли карася осенью. Жидкий дым можно купить в любом магазине. Для прикормочной смести нужно не более 1 колпачка средства, чтобы не переборщить с концентрацией запаха.

Ранее Telegraf.news писал, что осенняя пора — также один из лучших периодов для ловли щуки. Температура воды медленно падает и речная хищница начинает более активно питаться и охотиться. В зависимости от периода и погоды поведение щуки может меняться, ровно как и должна меняться специфика её ловли. Рассказываем, где, когда и на что стоит ловить щуку, чтобы не остаться без улова.

На что ловить щуку осенью? Вот где белорусам стоит искать «зубастую» в начале и конце сезона

Темы: