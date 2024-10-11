Эти 4 запаха привлекут карася осенью. Где и в какую погоду смотреть на пузырьки, чтобы принести домой богатый улов?

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Опубликовано: 11.10.2024 10:43 , Обновлено: 11.10.2024

Карась – одна из самых популярных пресноводных рыб среди рыболовов. Причина в том, что он обитает практически везде: в реках, озёрах и прудах. Ловить его можно как на простую поплавочную удочку, так и на спиннинг. Он охотно отзывается на прикормку и не особо разборчив в приманке. Но в октябре и ноябре ловля карася требует некоторых хитростей, так как из-за остывания воды рыба клюёт не так охотно, как летом.

Где и в какую погоду ловить карася осенью?

Карась питается различной растительностью и водными насекомыми, поэтому предпочитает жить в заболоченных, заросших водоёмах, пойменных озёрах, старицах, прудах. В реках рыба встречается реже и предпочитает участки с замедленным течением и илистым грунтом.

На водоёмах стоит обращать внимание на коряги и траву — такие места по душе карасю. Но забрасывать снасть здесь нужно с осторожностью, чтобы не зацепить её.

[info_b]Совет: обращайте внимание на поднимающиеся со дна водоёма пузырьки. Когда караси роются в иле, ища еду, они выпускают скопившийся воздух и выдают своё местонахождение.[/info_b]

Хорошо клюёт карась в пасмурную, но тёплую погоду с лёгким ветерком. Нравится карасю и мелкий дождь — в такую погоду он тоже активно клюёт. Осенью рыба может клевать и в тёплые, солнечные дни.

Очень чутко карась реагирует на похолодание — перестаёт брать наживку.

Опытные рыболовы на форуме рыбного хозяйства «Сенеж» советуют ловить карася до восхода солнца — по их мнению, в это время он клюёт чаще всего. В утренние часы лучше всего ловить рыбу со дна или с середины воды. В жаркую погоду карась чаще берёт наживку с поверхности.

На сильно заболоченных водоёмах опытные рыболовы советуют ловить карася на плавающую приманку. Нужно установить глубину наживки так, чтобы она плавала в нескольких сантиметрах от дна и не погружалась в ил.

https://telegraf.news/obshhestvo/shtraf-do-1200-rublej-v-belarusi-vveli-zapret-na-rybalku-na-140-uchastkah-rek/

На что ловить карася?

Для ловли карася днём лучше всего подходит поплавочная удочка с чувствительным поплавком. Карась — рыба осторожная, поэтому леску нужно выбирать не толстую, чтобы в воде она была неприметной. Крючки тоже нужно брать небольшие — №3-5, не больше.

Для ловли крупного карася ночью подходит донная удочка.

[info_b]Совет: крупный карась — довольно сильная и активно сопротивляющаяся рыба, поэтому вытаскивать её из воды лучше с помощью сачка.[/info_b]

Карась неприхотлив в наживке, и выбор рыбака ограничен лишь его финансовыми возможностями. Самые распространённые наживки на карася, это:

хлебный мякиш, смоченный в подсолнечном масле;

червь;

мотыль;

опарыш;

кусочки теста;

перловая каша.

Клёв у карася капризный. Никогда заранее нельзя угадать, что в этот раз предпочтёт рыба, поэтому лучше брать на рыбалку несколько разных наживок и пробовать каждую.

Опытные рыбаки отмечают, что крупный карась быстро заглатывает наживку и утаскивает поплавок в воду, а мелкий может долго слегка поклёвывать приманку, не заглатывая её сразу. По этим особенностям поведения можно заранее узнать, крупная или мелкая рыба попалась на удочку.

Чем прикормить карася осенью?

От прикормки в немалой степени зависит успешность рыбалки. Для карася осенью подойдут те же прикормки, что используются летом: перловка, зёрна пшеницы, пшено, манка, творог. Предварительно основу для приманки нужно сварить, если используется зерно или крупа.

Для привлечения рыбы можно добавить в готовую приманку ароматизаторы. Затем приманку нужно скатать в небольшие шарики и на рыбалке забрасывать их в места ловли.

Какие запахи привлекают рыбу?

С приходом холодов по остывающей воде у карася меняется предпочтение в запахах. Опытные рыболовы осенью советуют использовать для ароматизации подкормки четыре запаха.

Чёрная смородина

Если есть возможность использовать настоящую смородину, нужно взять 8-10 листочков растения, мелко нарезать и добавить в прикормку. Ярко выраженный смородиновый запах хорошо пропитает приманку и приманит карася, особенно крупного.

Также можно использовать готовую подкормку с запахом чёрной смородины.

Чеснок

Это классический ароматизатор для подкормки, великолепно работающий в любое время года. 3-4 зубчика чеснока нужно натереть на мелкой тёрке и смешать с любой подкормкой — тестом, кукурузой или перловкой.

Анис

Запах аниса хорошо привлекает карася осенью, когда вода остывает. Удобнее всего использовать анисовые капли. Их можно купить в аптеке, рыболовных магазинах или онлайн-маркетплейсах. Опытные рыбаки советуют покупать анисовые капли именно в аптеках, так как средство, приобретённое там, имеет максимально концентрированный запах.

Для прикормки из теста достаточно 2-3 капли аниса. Столько же можно добавить в ёмкость с червями или опарышами. Для прикормочной смести потребуется 10-12 капель аниса.

Кроме анисовых капель, можно использовать и анисовый порошок.

Жидкий дым

По мнению многих рыболовов, это один из лучших запахов для ловли карася осенью. Жидкий дым можно купить в любом магазине. Для прикормочной смести нужно не более 1 колпачка средства, чтобы не переборщить с концентрацией запаха.

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