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Эти 4 ошибки в резюме могут стоить работы мечты. Карьерный тренер назвал "правильный способ" выделиться в 21 веке

Эти 4 ошибки в резюме могут стоить работы мечты. Карьерный тренер назвал "правильный способ" выделиться в 21 веке
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В 21 веке конкуренция на рынке труда достигает рекордных уровней, поэтому создание резюме стало настоящим искусством. Ошибки в этом важном документе могут не только снизить шансы на получение желаемой должности, но и полностью закрыть двери к карьерным возможностям. Специалисты подчеркивают, что правильное оформление резюме — это не просто формальность, а стратегический шаг к успеху. Как выделится на фоне других кандидатов?

Хорошая новость заключается в том, что составление резюме не требует какого-то редкого и врожденного таланта. Скорее, это навык, который можно приобрести и отточить, как и любой другой.

Это утверждает британский карьерный тренер и бизнес-лидер, работавший с крупнейшими компаниями мира, Гэри Гэмп (Gary Gamp). В своей новой книге “Карьерный Рост: 10 секретных профессиональных навыков, которым вас не учат в школе” Гэри, известный в бизнес-секторе как „корпоративный доктор“, рассказал об ошибках, которые люди допускают при составлении резюме.

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Резюме недостаточно интересное

Гэри говорит, что у него есть «правило шести секунд», когда речь идет о резюме.

«Исходя из моего опыта оценки кандидатов, вам нужно лишь краткое мгновение, чтобы определить, подходит ли вам человек. У меня есть список того, что я ищу, - опыт и биография. Но вы должны пройти правило шести секунд. И способ сделать это - четко определить, на какую работу вы претендуете, и отразить это в первой половине резюме», — отметил эксперт.

Он сравнил соискателей с приложениями для знакомств и отметил, что пользователи часто принимают решение о потенциальном партнере в течение нескольких секунд, а может, и меньше.

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Гэри Гэмп
Гэри Гэмп

“Если у вас нет интересной биографии, вас, скорее всего, пролистнут влево [то есть, откажут]. То же самое касается и вашего резюме. Вы должны использовать язык, который компания использовала в описании вакансии, и привязать к нему свое резюме”, — посоветовал Гэри.

И добавил: “Не надо рассказывать о том, какие вы замечательные. Главное - контекст, а не содержание».

Гэри подчеркнул, что вы должны адаптировать свое резюме к каждой должности, на которую претендуете, чтобы показать себя с лучшей стороны. Он также напомнил, что опыт, указанный в резюме, должен соответствовать должности, на которую они претендуют.

По его словам, если вы получали высокие отметки в школе или университете, стоит указать предметы или диапазон оценок. Но не стоит “вдаваться в подробности и рассказывать о школьном спектакле, в котором вы участвовали, если это не демонстрирует, откуда у вас уверенность в себе или навыки презентации».

Если у вас есть интересное хобби или квалификация - может быть, вы увлекаетесь подводным плаванием, прыжками в небо или лыжным спортом, - не помешает записать их, “так как это больше говорит о вас как о личности».

Вы размещаете свое фото в резюме

Гэри Гэмп считает, что не стоит размещать свою фотографию в резюме.

“Возможно, это вас удивит, но я считаю, что люди могут составить о вас мнение на основании вашей фотографии. Я знаю, о чем вы думаете. «Но Гэри, разве они не могут просто зайти на мой LinkedIn и составить обо мне мнение по моей фотографии?». Да, но они могут сделать это только на более поздних этапах процесса”, — пояснил эксперт.

Он порекомендовал соискателям рассматривать свое резюме «отдельно от всего остального».

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“Еще одна опасность, связанная с резюме, - это ваша биография. Когда я читаю резюме людей, в них много «бла-бла-бла». Что-то вроде: «Я очень энергичный, организованный, успешный человек», — также обратил внимание карьерный тренер. Он предупредил, что подобные формулировки «встречаются почти в каждом резюме».

Вместо этого он настаивает на том, что в резюме следует «более конкретно указывать результаты, которых вы достигли и которые имеют отношение к должности, на которую вы претендуете, и приводить цифры и статистику, показывающие, что вы можете предложить».

Вы не подстраиваете свои резюме под каждую вакансию

Гэмп посоветовал создать три разных профиля резюме с «небольшими нюансами».

Он объяснил: «Подумайте, кто будет читать ваше резюме. Если речь идет о работе в сфере маркетинга, то это может быть менеджер по маркетингу или руководитель отдела кадров. Вы должны кричать им, чтобы привлечь их внимание. Если вы претендуете на должность менеджера проекта, в вашем резюме должны быть слова «навыки управления проектами». Если им придется их искать, вы проиграете».

По его словам, “одно общее резюме на любую роль - это ленивый подход, и вы не сможете выделиться».

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Вы недостаточно креативны

При составлении резюме Гэри порекомендовал сделать его «как можно более оригинальным», чтобы «выделить вас из тысяч других резюме, которые просматривает ваш потенциальный работодатель».

Гэри пишет: «Один мой знакомый сделал мультяшное резюме, потому что пытался попасть на радио и хотел показать свою творческую сторону».

“Мой сын подал заявку на работу репортером на новостном сайте и превратил свою биографию в новостную статью с заголовком «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ». Вот это правильный способ выделиться», — поделился эксперт.

И посоветовал: Найдите что-то уникальное и адаптируйте его к своей личности, навыкам и стилю».

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Идеальный объем резюме должен составлять две страницы, «но не более трех», считает Гэри. Также “оно не должно быть бессвязным и должно содержать только ваши ключевые квалификации».

“Поскольку на дворе 21 век, почему бы не отправить сопроводительное письмо с видеороликом? Вы можете приложить небольшой видеоролик, объясняющий, почему вы именно тот человек, который вам нужен, и хотите получить эту работу. Это выделит вас из толпы, не так ли?”, — подчеркнул “корпоративный доктор”.

Но если вы решите это сделать, Гэри предупредил, что это должно «выглядеть профессионально», «не делайте это безвкусно или пошловато”, “будьте краткими и простыми».

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