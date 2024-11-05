Эти 4 черты нужно перенять у Харрис и Трампа. Как стать настоящим лидером?

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Опубликовано: 05.11.2024 10:30 , Обновлено: 05.11.2024

Лидерство - это сочетание сильных и мягких навыков, сочетание видения и сострадания, самосознания и понимания масс. Настоящий лидер вдохновляет, влияет и направляет других к общему видению. Хорошие лидеры не просто наблюдают - они активно формируют мир, способствуют позитивным изменениям, расширяют возможности своих команд и добиваются впечатляющих результатов. Давайте узнаем некоторые черты успешного лидера у кандидатов на пост президента США - Дональда Трампа и Камалы Харрис.

[info_b]Непринужденное общение Дональда Трампа и открытость и доступность Камалы Харрис дают ценные уроки для лидеров. То, что Харрис рассказывает о своей биографии и располагает к себе, наряду с аутентичным самовыражением Трампа, подчеркивает влияние подлинного лидерства.[/info_b]

Примите себя

Камала Харрис никогда не пыталась скрыть свою мягкую сторону и с гордостью рассказывала о своей семье и культурных корнях. Она часто демонстрирует миру свои личные интересы и покоряет сердца своими кулинарными экспериментами. Это говорит о том, что она не боится показывать себя с лучшей стороны, и начинающие лидеры могут поучиться у нее.

Будьте настоящими

Одна из самых сильных черт лидера - быть настоящим, поскольку это может многократно повысить фактор доверия. Искренность Дональда Трампа проистекает из его нефильтрованного стиля общения. Он говорит именно то, что думает, независимо от того, будет ли это популярно или хорошо воспринято. Вместо того чтобы создавать имидж с помощью PR-машин, Трамп, как известно, озвучивает свои собственные мысли в социальных сетях или иным способом.

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Будьте доступными

Создание стены вокруг себя может показаться способом утвердить свой авторитет и сэкономить время и энергию, но это может создать дистанцию и заставить других сомневаться в том, стоит ли обращаться к вам, что может привести к множеству упущенных возможностей.

Харрис известна своей теплотой и открытостью эмоций, что делает ее более доступной, чем многие лидеры вокруг, - черта, которую можно найти и в профессиональной жизни.

Будьте понятным

Искренность и легкость в общении могут дать вам преимущество перед другими, поскольку люди могут подумать, что они - одни из нас. Создание вокруг себя атмосферы важности может заклеймить вас как человека, не желающего вникать в проблемы людей.

Для лидера легкость в общении - важная черта. Камала Харрис без стеснения рассказывает о своем мультикультурном происхождении, что находит отклик у многих американцев из разных слоев общества и семей иммигрантов.

Ранее Telegraf.news писал, что понедельник, 4 ноября, стал последним днём предвыборной гонки двух кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Посмотрели, какие заявления сделали политики на своих последних митингах, кому сулят победу последние соцопросы и когда ждать объявления имени нового хозяина Белого дома в Вашингтоне.

Трамп и Харрис сделали последние заявления накануне дня голосования в США. Когда ждать результатов выборов?