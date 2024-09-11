Эта задачка с четвёрками проверит скорость мышления. Сможете решить правильно за 15 секунд?

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Опубликовано: 11.09.2024 17:44 , Обновлено: 11.09.2024

Одних решение математических головоломок пугает, другие воспринимают их как вызов на проверку интеллекта и знаний. Если вы из второго лагеря, то попробуйте решить эту головоломку с четвёрками за 15 секунд.

Для многих людей ежедневная практика, связанная с решением математических задач, заканчивается с получением диплома общеобразовательной школы.

Однако такая зарядка для ума весьма полезна и во взрослой жизни. Умение правильно делать расчёты помогает не только в управлении финансами, но и в принятии важных решений.

Для того чтобы не потерять сноровку в решении математических задач, важно время от времени практиковаться. Помочь с этим в том числе могут и головоломки из Сети.

Попробуйте свои силы в этом упражнении.

На первый взгляд оно кажется простым, но будьте осторожны, потому что задачка включает в себя несколько шагов. Сможете ли вы решить её за 15 секунд? Этот тест проверит вашу способность следовать порядку действий, сохраняя при этом скорость мышления.

Посмотрите внимательно на эту задачу:

4 × (4 + 4) – 4 ÷ 4 + 4 × (4 + 4)

Она проста, но требует особого внимания к порядку действий. Кажется, что на решение потребуется несколько секунд, но пусть кажущаяся простота не обманет вас.

Решение

Как уже упоминалось ранее, главная “загвоздка” этой задачи состоит в строгом соблюдении порядка действий, про которые вам рассказывали ещё в школе. Если вы считаете, что справились , то можете посмотреть решение и ответ.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Начать следует с круглых скобок:

В задаче есть два набора круглых скобок.

(4 + 4) = 8 и (4 + 4) = 8

После этого шага выражение принимает вид:

4 × 8 – 4 ÷ 4 + 4 × 8

Теперь нам нужно выполнить операции умножения и деления. Делать это, согласно правилам, нужно слева направо.

4×8 = 32 , затем 4×4 = 1 и, наконец, 4×8 = 32 .

Получается выражение:

32 – 1 + 32

Последний шаг - сложение и вычитание:

32 – 1 = 31 , тогда 31 + 32 = 63 и это и есть окончательный ответ задачи.

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Вам удалось найти решение этой задачи менее чем за 15 секунд? Если да, то мы вас поздравляем! Это свидетельство отличного навыка арифметики и быстроты мышления.

Если же у вас не получилось, то не огорчайтесь. Относитесь к решению таких задач, как к зарядке и развлечению. Решая подобные головоломки чаще, вы будете справляться быстрее и точнее.

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