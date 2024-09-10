В этой головоломке легко угодить в "ловушку". Сможете ли вы найти решение и не промахнуться?
Даже те, кто в школьные годы преуспевал в математике, может ошибаться, решая, казалось бы, очевидные задачки. Эта головоломка с уравнениями разделила пользователей Сети на 2 лагеря. Её решают двумя способами, но правильный вариант находит меньшинство. Попробуйте найти его и не угодить в "ловушку".
Поклонники математики могут прийти в негодование, глядя на эту головоломку. Однако этот тест на интеллект в первую очередь проходят не те, кто умеет хорошо считать, а те, кто способен применять нестандартное мышление и видеть закономерности. У разных людей может обнаружиться 2 варианта ответа, но верным является только один из них. Сможете ли вы справиться и понять, в чём тут дело?
Решение
Решение этой головоломки предполагает добавление множителей. Таким образом:
- 9*a = 90 ,
- 8*b = 72 ,
- 7*c = 56 ,
- 6*d = 42 .
Вспоминаем таблицу умножения и быстро находим, что a = 10, b = 9, c = 8, а d = 7.
Следующее и самое интересное уравнение это 3 * x = y.
Сложив множители один за другим, под x хочется поставить 6 .
Таким образом строка принимает вид 3 * 6 = 18 и это, пожалуй, самый часто встречающийся ответ пользователей Сети.
Однако он нарушает закономерность, которую наверняка могли рассмотреть те, кто даст другой ответ.
Вы уже догадались, о чём речь? Попробуйте решить, не подглядывая в ответ.
Ответ
Если вы уверены, что уже нашли правильное решение, то можете сверить его, кликнув ниже.
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Второй вариант решения также предполагает добавление множителей. Однако после выражения 67=42 не нужно начинать работать с тройкой. Просто следуйте шаблону, который вырисовался, и добавьте отсутствующие строки, которые будут выглядеть так: 56=30 , 4*5=20.
В такой ситуации следующей операцией должно быть 3 * 4 = 12 . И этот результат и есть правильное решение уравнения.
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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении ещё одной хитрой задачки. Попробуйте применить логику и творческий подход, чтобы понять, какие цифры должны быть под вопросительными знаками. Самые умные справляются менее чем за 30 секунд.
Эту головоломку с цифрами проваливают даже математики. Попробуйте справиться за 30 секунд