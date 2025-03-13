Эта немецкая методика проветривания освежит дом за несколько минут. Как работает "люфтен"?

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Опубликовано: 13.03.2025 14:30 , Обновлено: 13.03.2025

Качественное проветривание помещений и комнат – процедура, которая крайне важна как для здоровья и комфорта их обитателей, так и для самого здания. Однако иногда вентиляция требует немало времени и приводит к потере тепла. В таком случае многим следует обратиться к немецкой методике проветривания, которая получила название Lüften. Журналистка Telegraf.news разузнала, что предполагает такое проветривание и почему его полезно взять на вооружение и белорусам.

Недостаточное проветривание в домах и квартирах — наиболее частая причина появления плесени, ведь если воздухообмен отсутствует, то скапливающейся в воздухе влажности попросту некуда деться. Кроме того, проветривание очень важно и для самочувствия жильцов.

Люди и животные, находящиеся в комнате, производят много углекислого газа, чрезмерная концентрация которого вкупе с человеческим потом и иными загрязняющими воздух веществами (запахом от мебели и строительных материалов) становится причиной усталости и проблем с концентрацией внимания. В долгосрочной перспективе все эти факторы приводят к так называемому “синдрому больного здания”.

Если не пренебрегать проветриванием, то этих проблем можно избежать. Чтобы эта процедура не была столь времязатратной и затратной по теплу в сезон, когда за окном еще холодно, стоит обратиться к немецкой практике “люфтен”.

Что такое “люфтен”?

Фото: umweltbundesamt.de

Эта методика проветривания призвана обеспечить качественный воздухообмен без потери тепла из помещения и увеличения расходов на отопление.

Методика используется немцами не только в жилых домах, но и в общественных зданиях. Практику можно применять круглый год, и она улучшает качество воздуха во всем доме всего за несколько минут.

Проветривание Lüften подразумевает регулярное открытие окон во всем доме .

Чтобы усиленная циркуляция воздуха способствовала выводу накопившихся газов и влаги из помещений и комнат, а сам теплый воздух заменялся на более прохладный и свежий, все действия следует производить в соответствии с определенным стандартом .

Важны как время года, так и время суток, а продолжительность проветривания должна соответствовать размеру и расположению очищаемого пространства.

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Как проветрить жильё методикой Lüften?

Фото: Fotolia

Немецкие специалисты подчеркивают в издании verbraucherzentrale, что благодаря этой методике в небольшом помещении качественное проветривание произойдет уже через несколько минут. В больших домах время открытия окон следует увеличить, а обработку повторять в два разных времени, желательно рано утром и вечером, чтобы поддерживать эффект чистого воздуха.

Такое проветривание можно проводить двумя способами:

Шоковая вентиляция (Stoßlüften). Подразумевает кратковременное открытие одного или нескольких окон в доме.

Подразумевает кратковременное открытие одного или нескольких окон в доме. Перекрестная вентиляция (Querlüften). Включает в себя проветривание “через всю квартиру” с открытием окон и дверей, которые находятся напротив друг друга (возможно, если это предусмотрено планировкой).

Это позволит обеспечить быстрый приток свежего воздуха с минимальными тепловыми потерями.

Зимой , когда на улице низкая температура или ветрено, достаточно 3-5 минут. В это время следует убавить радиаторы, чтобы не создавать дополнительных затрат на отопление.

Весной или осенью полный воздухообмен может занять от 10 до 20 минут.

Летом открывайте окна на 30 минут два раза в день, желательно рано утром и поздно вечером, когда температура наружного воздуха ниже.

По гигиеническим соображениям воздух должен полностью обновляться не менее 3-4 раз в день. Если вы отсутствуете целый день, важно проветривать помещение хотя бы утром и вечером.

Такая методика отлично подойдет тем, у кого нет времени на долгое проветривание, и тем, кто боится остаться без тепла во время таких процедур. Недлительное, но интенсивное проветривание позволит максимально освежить помещение, не позволяя при этом потерять слишком много тепла.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в холодное время года самой большой статьей расходов в счетах за жилищно-коммунальные услуги традиционно становится отопление. Однако, зачастую люди не задумываются о том, что сами “утяжеляют” свои квитанции, например, постоянно оставляя окна в квартире в режиме проветривания.

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