В Израиле сравнили белорусскую и украинскую сгущёнку. Какая выиграла?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 20:51 , Обновлено: 27.04.2024

Белорус, переехавший в Израиль, нашёл в магазине белорусскую и украинскую сгущёнки и решил их сравнить. За сутки под роликом собралось множество комментариев как от белорусов, так и от жителей других стран.

Тиктокер сравнил цену, упаковку и вкус украинской и белорусской сгущёнок.

“Белорусская сгущёнка самая-самая вкусная в мире и заслуженно получает первое место”, — вынес свой вердикт автор видео в конце обзора.

Для чистоты эксперимента парень привлёк к дегустации проходящую мимо девушку, которая, к слову, оказалась украинкой. Девушка с ходу заявила, что украинская сгущёнка будет вкуснее. Однако тиктокер не раскрыл, где чья сгущёнка, и девушка лучшей назвала белорусскую версию знаменитого лакомства.

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Менее чем за сутки видеобзор сгущёнок собрал почти 200 тысяч просмотров и свыше 700 комментариев.

Среди пользователей, оставивших комментарии, обнаружилось множество белорусов, которые вспомнили о вечном споре всех белорусов в этом вопросе.

“Иностранцы: белорусская сгущенка топ. Тем временем беларусы: спорят Рогачевская или Глубокская ?”, — написал один из пользователей под видео.

“Извините, вы не ту белорусскую сгущенку взяли! Глубокская вкуснее!”, — написала ещё одна пользовательница.

Среди поклонников белорусской сгущёнки в комментариях обнаружились и граждане других стран.

“Я из России, всегда берём рогачевскую сгущенку, самая вкусная ❤️и еще шоколадное масло ?”, — написал один из комментаторов.

“Да, белорусская вкуснее. Рогачёв! (я из Украины, и к сожалению, такой сгущенки давно не видел)”, — признался ещё один пользователь под видео.

Тем не менее нашлись и те, кто попытался оспорить первенство белорусской сгущёнки.

“В Украине есть и другие сгущенки”, — напомнил один из комментаторов.

“Это субъективно, как минимум нужно лучших два продукта брать из двух стран и сравнивать”, — усомнилась ещё одна пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что посольство США в Беларуси выпустило видео, в котором попыталось разобраться, какая сгущенка, произведенная в Беларуси, вкуснее — рогачевская или глубокская? Ролик продублировали комментарием на английском и белорусском языках.

Американские дипломаты попытались определить, какая белорусская сгущенка вкуснее. Что выбрали?