Американские дипломаты попытались определить, какая белорусская сгущенка вкуснее. Что выбрали?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.01.2024 13:18 , Обновлено: 16.01.2024

Посольство США в Беларуси выпустило видео, в котором пытается разобраться, какая сгущенка, произведенная в Беларуси, вкуснее - рогачевская или глубокская? Ролик продублировали комментарием на английском и белорусском языках.

“Много вопросов являются причинами споров у белорусов. Один из них, который никак не может быть решен, это сгущенка. Какая лучше - Рогачевская или Глубокская? Наши друзья в посольстве попытаются разобраться в этом важном вопросе”, - сообщили американские дипломаты.

На видео сотрудники дипмиссии пробуют сгущёнку из двух банок. “Давай сделаем это”, - сказал один из них.

РогачОвскАя, - попытался произнести американец на видео название одного из белорусских лакомств.

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В свою очередь, девушка призналась, что ожидала, что сгущенка будет похожа на воду, а так оказалась очень густой. “Она не как вода”, - с умным видом подтвердил мужчина.

В итоге, мнения разделились. Мужчина на видео выбрал рогачевскую сгущёнку, заявив, что глубокская более обработанная. Американец даже засомневался, что именно глубокская получила больше всего медалей (которые красуются на банках): “Я не верю в это!”.

В свою очередь, девушка отдала предпочтение как раз глубоскской, заявив, что она больше подошла бы для кофе.

А какую сгущёнку выбирайте вы?

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Ранее Телеграф писал, что производитель рогачевской сгущенки — Рогачевский молочноконсервный комбинат (РМКК) — заявил, что российский телеканал НТВ озвучил неправдивые сведения об их продукции.

На российском ТВ заявили о добавках в рогачевской сгущенке. Что сказал производитель?