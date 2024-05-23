Есть ли у вас дома эти три предмета? Дизайнер интерьера рассказал, почему их нужно выбросить

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Опубликовано: 23.05.2024 15:16 , Обновлено: 23.05.2024

Наверняка каждый хочет, чтобы его дом был не только идеальным жилым пространством, но и выглядел эстетично. Поэтому мы вкладываем деньги во всевозможные предметы, чтобы украсить свой интерьер. Однако не всегда это происходит в правильном направлении, и, по мнению специалиста, грань между хорошим вкусом и безвкусицей очень тонка.

Эксперт по дизайну интерьеров Дэниел Уфланд рассказал о трех основных ошибках, которые мы чаще всего совершаем, когда хотим что-то изменить в своем доме и решаемся на аксессуары или предметы декора.

Искусственные растения

Растения в доме привносят жизнь и эстетику в любой интерьер, но у многих людей нет ни времени, ни желания за ними ухаживать. Поэтому они полагаются на их заменители - искусственные цветы в горшках. Хотя их очевидное преимущество в том, что они остаются зелеными независимо от обстоятельств, такой декор выглядит очень неаккуратно и еще больше уродует квартиру. Все потому, что на таких «украшениях» быстро оседает пыль, к тому же они чаще всего сделаны неаккуратно, и с первого взгляда видно, что вы имеете дело не с чем-то по-настоящему цветущим.

Что же делать, если у вас нет времени на живые растения, но хочется, чтобы в комнате было что-то зеленое? Дэниел Уфланд посоветовал инвестировать в кактусы или другие суккуленты, которые не требуют особого ухода, хорошо впишутся в любой интерьер и добавят ему стиля.

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Цитаты на стенах

Еще несколько лет назад иметь в доме доски, на которых были изображены цитаты, было популярным и очень модным ходом. Однако Дэниел против этого и считает, что подобные таблички не очень хорошо смотрятся в квартирах, претендующих на стильность. Он винит в этом клишированные фразы и их исполнение, которое неумело пытается подражать ремесленному мастерству.

Вместо такого украшения лучше выбрать другие образы. Конечно, это не должны быть дорогие полотна маслом в золотых рамах. Отлично подойдут простые репродукции различных произведений искусства или семейные фотографии, которые, будучи правильно оформленными, станут лучшими и в то же время самыми личными произведениями искусства.

Дорого - не значит стильно

Дэниел Уфланд также не сомневается, что даже дорогие аксессуары сделают квартиру не стильной. Почему? Если у украшений разная эстетика, они испортят весь декор квартиры. В конце концов, дело вовсе не в цене каждого предмета, а в его стиле. Поэтому важно придерживаться единой цветовой гаммы при оформлении всей квартиры и не переусердствовать с блестящими акцентами, которые в избытке выглядят неаккуратно.

Специалист посоветовал использовать элементы, которые связывают цветовую гамму помещения и в то же время отражают личный вкус жильцов. Поэтому стоит ознакомиться с актуальными стилями обстановки и черпать вдохновение в том, который вам импонирует. Таким образом, вы подберете аксессуары, которые идеально подойдут для нашей квартиры, и, что еще важнее, не потратите деньги впустую.

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