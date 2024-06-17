Эксперт назвал 5 профессий, которые не заменит искусственный интеллект. Ваша среди них?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.06.2024 12:02 , Обновлено: 17.06.2024

Искусственный интеллект — от онлайн-чатботов до умных домашних устройств — сейчас используют повсеместно. Медленно, но верно он проникает и на наши рабочие места. Эксперт перечислил пять профессий, которые с наименьшей вероятностью заменит ИИ, и объяснил, почему.

С момента появления таких популярных программ искусственного интеллекта, как ChatGPT, кажется, что почти каждое приложение в наши дни имеет функцию ИИ.

Дружественный пользователю искусственный интеллект произвел революцию в том, как мы взаимодействуем с нашими электронными устройствами: умные технологии способны реагировать на простые набранные или произнесенные команды и зачастую добиваются впечатляющих результатов. Он может решать проблемы и выполнять задачи с молниеносной скоростью, и его возможности будут только расти по мере того, как все больше отраслей будут внедрять его.

Несомненно, преимущества огромны - от повышения эффективности, экономии времени и ускорения принятия решений до автоматизации повторяющихся задач. Однако есть и обратная сторона медали ИИ - это потенциальная потеря рабочих мест.

По мере того как все больше и больше людей начинают внедрять ИИ в свою повседневную жизнь, растет обеспокоенность по поводу будущего человеческой карьеры. Тем, кто собирается сменить профессию или продолжает получать образование, стоит задуматься о том, какие профессии не пострадают от ИИ, если вы хотите обеспечить себе пропитание в будущем.

Эксперт по карьере и образованию Робби Брайант из Open Study College рассказал express.co.uk о пяти профессиях, которые не сможет заменить искусственный интеллект.

Учителя

Хотя технологии могут улучшить процесс обучения с помощью онлайн-ресурсов и адаптивных обучающих платформ, необходимо еще больше усилий, чтобы заменить вдохновение, наставничество и руководство, которые учителя дают в классе. И хотя искусственный интеллект может стать частью процесса обучения, он не сможет постичь лидерство, креативность и социальные навыки, которые может дать учитель-человек. Связь важна для обучения, вспомните того учителя, которого вы обожали в школе!

Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект

Шеф-повара

Кто не любит ходить на ужин? Кулинарная работа - это не просто следование рецепту; повара ценны тем, что могут использовать свои творческие способности и навыки для создания уникальных впечатлений. Работа шеф-повара требует большой доли интуиции, чего ИИ в принципе не может постичь. Искусственный интеллект может генерировать рецепты, но у него нет чувств и эмоций, которые так важны для успешного шеф-повара.

Сантехники

Сантехникам, отвечающим за установку, обслуживание и ремонт огромного количества сложных систем, требуется критическое мышление, ловкость рук и социальные навыки, чтобы справиться с работой. ИИ может сказать вам, что не так с вашей раковиной, но ему далеко до навыков, необходимых для работы сантехником.

Кто выиграет Евро-2024 по футболу? Спросили у искусственного интеллекта

Психологические консультанты/терапевты

В мире, где проблемы психического здоровья становятся все более распространенными, потребность в сопереживающих консультантах и терапевтах никогда не была столь велика. ИИ может анализировать данные и предлагать решения на основе алгоритмов, но он не может заменить человеческую способность к сопереживанию, пониманию и эмоциональной связи. Умение слушать, сопереживать и оказывать индивидуальную поддержку - вот что отличает консультантов в сфере охраны психического здоровья.

[info_b]Психологическое консультирование — один из видов психологической помощи (наряду с психокоррекцией, психотерапией, психологическими тренингами и др.), выделившийся из психотерапии. Согласно Р. Нельсону-Джоунсу, психологическое консультирование, по своей сути, является видом отношений помощи.[/info_b]

Медики

Хотя искусственный интеллект сможет принести много пользы в области медицины, например, диагностировать заболевания, анализировать медицинские снимки и рекомендовать лечение, он не сможет применить критическое мышление, необходимое для врача или медсестры.

Кроме того, сотрудники служб экстренной медицинской помощи должны работать в быстро меняющихся, возможно, опасных ситуациях, подверженных непредсказуемым факторам. Чувствительность, которой требуют эти профессии, невозможно заменить.

Какие профессии в зоне риска?

По общему мнению, под угрозой вытеснения ИИ окажутся административные профессии, особенно те, которые не требуют большого творческого или физического потенциала. Поскольку многие люди все больше обеспокоены тем, что ИИ повлияет на их работу, существует немного вещей, которые помогут сделать их роль незаменимой.

Ключевой темой в списке незаменимых профессий являются те, которые требуют человеческого общения и эмоционального интеллекта, поэтому управленческие должности менее заменимы. Подумайте о том, чтобы инвестировать в дополнительную квалификацию и обучение для работы на руководящих должностях, которые позволят сохранить вашу работу и после развития ИИ.

Ранее Телеграф писал, что по мере развития технологий становится все труднее понять, что в интернете реально, а что нет. И если раньше изображения, созданные искусственным интеллектом, было легко заметить, то сейчас картинки ИИ едва ли можно отличить от настоящих.

Угадают только самые дотошные. Какую из картинок создал искусственный интеллект?