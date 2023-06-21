Угадают только самые дотошные. Какую из картинок создал искусственный интеллект?

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Опубликовано: 21.06.2023 11:13 , Обновлено: 21.06.2023

По мере развития технологий становится все труднее понять, что в интернете реально, а что нет. И если раньше изображения, созданные искусственным интеллектом, было легко заметить, то сейчас картинки ИИ едва ли можно отличить от настоящих.

Так, Newsweek опубликовал несколько изображений. Одно из них — реальное фото, другое сгенерировал искусственный интеллект. Попробуйте угадать, где какое. Ответ будет ниже.

«Результаты становятся все более и более реалистичными. Они ни в коем случае не идеальны, но теперь они создают очень убедительные изображения, особенно если эти изображения публикуются в низком разрешении, например, в социальных сетях», — отметила научный сотрудник по этике и эксперт по ИИ в Институте Алана Тьюринга Мхайри Эйткен.

Однако, по ее словам, «обычно изображения, сгенерированные ИИ, содержат некоторые ошибки».

«В прошлом проверка количества или формы пальцев рук и ног у людей часто была ключевым приемом. Это также может быть наблюдение за тенями или освещением — у искусственного интеллекта нет концепции или понимания того, что возможно с точки зрения физики или природы, поэтому вы часто находите тени в неправильных местах или объекты, подвешенные в воздухе», — поделилась она.

Кроме того, Эйткен подчеркнула, что «иногда изображения обладают каким-то гиперреальным, сказочным качеством, и часто ими делятся только в низком разрешении».

Ответ, какие картинки создал ИИ

Вот какие изображения создал искусственный интеллект:

Пляж на закате — левое.

Собака — левое.

Бабочка — правое.

Глаз — правое.

Мороженое — левое.

Ранее Телеграф писал, что создатели нейросети ChatGPT попытались заставить систему объяснить, что происходит в ее недрах. Однако столкнулись с проблемой, что Искусственный интеллект может использовать концепции, для которых у людей нет названий. Началось же все с того, что изобретали искусственного интеллекта признались, что не понимают, что у него происходит внутри.

Все пошло не так. Создатели признались, что не знают как работает ИИ и попросили объяснить его самого