Под Бобруйском тракторист на руках перенес через дорогу испуганную косулю

🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2022 13:11 , Обновлено: 23.11.2022

В Сети появилось видео, как испуганное косуля стояла посреди заснеженной дороги и смотрела на проезжающие мимо машины. На помочь животному пришел тракторист.

Ролик опубликовало издание «Могилев-Онлайн». Там утверждают, что его сняли на трассе Могилев-Бобруйск.

На кадрах видно, как косуля стоит по центру проезжей части и, видимо, не понимает, куда ей идти. Водитель трактора решил прийти на помочь. Он не стал подгонять животное, а просто взял его на руки и понес в сторону леса.

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«Смотри какая красота!» — Белорусы пошли в грибы, а встретили зубров. Чем все закончилось?