Под Бобруйском тракторист на руках перенес через дорогу испуганную косулю
В Сети появилось видео, как испуганное косуля стояла посреди заснеженной дороги и смотрела на проезжающие мимо машины. На помочь животному пришел тракторист.
Ролик опубликовало издание «Могилев-Онлайн». Там утверждают, что его сняли на трассе Могилев-Бобруйск.
На кадрах видно, как косуля стоит по центру проезжей части и, видимо, не понимает, куда ей идти. Водитель трактора решил прийти на помочь. Он не стал подгонять животное, а просто взял его на руки и понес в сторону леса.
[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/13800”]
Ранее Телеграф писал, что осенью белорусы где-то в Гродненской области пошли в лес за грибами, но натолкнулись на зубров. На видео слышно, как за кадром женщина восклицает: «Смотри какая красота!».
«Смотри какая красота!» — Белорусы пошли в грибы, а встретили зубров. Чем все закончилось?