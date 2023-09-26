Думал, что черепаха. На Гомельщине мужчина нашел гигантский гриб

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Опубликовано: 26.09.2023 19:04 , Обновлено: 26.09.2023

Житель агрогородка Уть (Добрушский район, Гомельская область) нашел в саду гигантский гриб-дождевик.

По словам мужчины, несмотря на то, что он опытный грибник, таких крупных он раньше не встречал. Поначалу даже решил, что это большая черепаха, написал«Добрушскi край».

Несмотря на его размеры, найденный дождевик – молодой и съедобный. Весит гриб прочти четыре килограмма.

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Фото: vdobrushe_news

[info_b]Дождевик — род грибов семейства шампиньоновые Растет в лесах преимущественно в конце лета, начале осени. Может достигать веса в 10-15 кг. Дождевики (не путать с ложнодождевиком) съедобны, пока они незрелые и не потеряют белизну.[/info_b]

Вот пару рецептов из этих грибов:

https://www.youtube.com/watch?v=Gn3tk4ZBe0M

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что миколог объяснила, какие можно сразу же жарить, а какими можно отравиться, если не проварить.

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