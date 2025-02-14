Дубай принял 18,72 млн туристов в 2024 году. Чем пообещал удивить всех в будущем?

📷 Фото

Опубликовано: 14.02.2025 09:33 , Обновлено: 14.02.2025

В 2024 году Дубай вновь продемонстрировал впечатляющий туристический рост, приняв 18,72 миллиона туристов. Этот результат на 9% превышает показатель 2023 года и значительно опережает предыдущий максимум в 17,15 миллиона посетителей.

Шейх Хамдан бен Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра, министр обороны и председатель Исполнительного совета Дубая, отметил, что рекордный рост туризма в Дубае является отражением стратегического видения шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая.

Это видение воплощено в Экономической повестке Дубая D33, которая закрепляет статус города как международного центра бизнеса и туризма, а также одного из лучших мест в мире для жизни и работы.

«Этот успех стал возможным благодаря стратегическому видению руководства и прочному сотрудничеству между государственным и частным секторами. Мы стремимся сохранить этот динамичный рост, используя стратегические инновации, развитие инфраструктуры, привлечение талантов и диверсификацию рынков. Эти меры позволят нам укрепить конкурентоспособность Дубая, привлечь еще больше международных гостей и усилить роль туризма как ключевого драйвера экономического роста», — подчеркнул Его Высочество.

Шейх Хамдан также подчеркнул стратегический курс Дубая на расширение иностранных инвестиций и привлечение талантов для дальнейшего ускорения роста.

«Создавая новые возможности и предлагая ценностные решения для международных путешественников, Дубай не только сохранит свой статус одного из самых востребованных направлений, но и укрепит свою лидирующую позицию в развитии глобального туристического сектора», — добавил он.

Дубай: Город, который стоит посетить

Департамент экономики и туризма Дубая (DET) активно работает над расширением туристических возможностей города, обеспечивая современную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и впечатляющий выбор предложений для путешественников с разными интересами и возможностями.

Город продолжил укреплять свои позиции как одно из самых популярных туристических направлений. Среди регионов наибольший рост турпотока показали Северо-Восточная и Юго- Восточная Азия (+24%), за ними следовали Африка (+20%) и СНГ & Восточная Европа (+16%). Количество гостей из Западной Европы также значительно выросло (+14%), при этом этот регион сохранил статус ведущего источника международных туристов в Дубай.

Что посетить в Дубае зимой за 4 дня? Фестиваль шопинга, завораживающая пустыня и гастрономические открытия

Развитие гостиничного сектора за счёт открытия новых отелей

Благодаря открытию One&Only One Za’abeel, SIRO One Za’abeel, The Lana Dorchester Collection и других знаковых отелей, к концу 2024 года номерной фонд Дубая насчитывал 154 016 номеров в 832 отелях по сравнению с 150 291 номером в 821 отеле годом ранее.

Согласно данным STR, Дубай обошёл Нью-Йорк, Бангкок, Париж и Сингапур и почти догнал Лондон по количеству гостиничных номеров. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение сектора благодаря новым объектам, таким как Jumeirah Marsa Al Arab и Mandarin Oriental Downtown. Качество работы индустрии гостеприимства в Дубае подтверждается международным признанием: The Lana уже в первый год работы занял 23-е место в The World’s 50 Best Hotels 2024, а Atlantis The Royal, открывшийся годом ранее, поднялся на 9-ю позицию.

Гостиничный сектор Дубая продолжил демонстрировать устойчивый рост в 2024 году. Средняя заполняемость гостиниц увеличилась до 78,2% (против 77,4% в 2023 году), а число ночей, проведенных гостями в отелях, достигло 43,03 млн, что на 3% больше, чем годом ранее (41,70 млн).

При этом город сохранил доступность размещения для гостей с различным бюджетом: средний дневной тариф (ADR) составил 538 дирхамов, практически не изменившись по сравнению с 536 дирхамами в 2023 году. Согласно данным STR, Дубай предложил гостям более конкурентоспособные тарифы, чем Париж, Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

Доход на доступный номер (RevPAR) вырос на 2% – с 415 дирхамов в 2023 году до 421 дирхама в 2024 году, подтверждая стабильную динамику роста гостиничного сектора.

Иссам Казим, генеральный директор Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), отметил:

«Выдающиеся результаты Дубая в 2024 году — это итог стратегического подхода, прочного партнёрства с частным и государственным секторами, а также дальновидного руководства города. Наша маркетинговая стратегия, основанная на персонализированных и диверсифицированных маркетинговых кампаниях, сыграла ключевую роль в продвижении туристического потенциала Дубая, расширяя его влияние как глобального центра бизнеса, отдыха и инноваций.

Эти партнёрства не только укрепили международные позиции Дубая, но и повысили его привлекательность как для туристов, так и для тех, кто выбирает его для постоянного проживания. Дубай — дом для представителей почти 200 национальностей, и это многонациональное сообщество побуждает всё больше жителей приглашать близких и друзей, чтобы они сами смогли прочувствовать уникальный ритм жизни города.

В 2025 году мы продолжим укреплять этот успех, обеспечивая высочайший уровень сервиса и внедряя инновационные решения, чтобы превзойти ожидания как новых гостей, так и тех, кто называет Дубай своим домом».

Мировое признание

Выдающиеся достижения туристической и гостиничной индустрии Дубая в 2024 году были отмечены рядом престижных наград. На 31-й премии World Travel Awards город признан лучшим направлением для шопинга и выставок, Мина Рашид — ведущим круизным портом, а международный аэропорт Дубая (DXB) — лучшим аэропортом мира. DXB также сохранил статус самого загруженного международного аэропорта по версии Airports Council International (ACI), обслужив 92,3 млн пассажиров в 2024 году.

В соответствии с Экономической повесткой D33, Дубай стабильно занимает высокие позиции в мировых рейтингах. По индексу безопасности Numbeo (2024) город вошёл в пятёрку самых безопасных в мире (83,7 балла). По данным Savills Executive Nomad Index, Дубай остаётся лучшим направлением для удалённых специалистов, а по версии Global Power City Index (GPCI) в пятый год подряд возглавил список самых чистых городов мира.

Круглогодичный календарь событий

Дубай продолжает привлекать туристов благодаря насыщенной программе бизнес-, развлекательных и спортивных мероприятий. В 2024 году Dubai Fitness Challenge собрал рекордные 2,7 млн участников, а Dubai Shopping Festival отметил 30-летний юбилей.

Выставки и деловые форумы способствовали росту турпотока и открыли новые бизнес- возможности. Среди крупнейших событий — GITEX Global (200 000 участников), Gulfood (150 000), Arabian Travel Market (46 000).

Укрепляя статус мирового MICE-центра, Дубай провел 437 будущих международных мероприятий.По данным Dubai Business Events (DBE), число выигранных заявок выросло на 20%, а запланированные события привлекут более 210 000 делегатов.

Образование и доступность

Развитие кадров в сфере туризма продолжает поддерживать Dubai College of Tourism (DCT), одно из подразделений в DET. В 2024 году колледж запустил первую в регионе программу стажировки в кулинарном искусстве при поддержке Gates Hospitality, Hilton и JW Marriott Marquis Dubai. Двухлетний курс готовит квалифицированных специалистов для стремительно развивающегося гастрономического сектора Дубая.

Город также активно внедряет инклюзивные инициативы, улучшая качество жизни People of Determination. DCT сыграл ключевую роль в превращении Дубая в первое сертифицированное направление для людей с аутизмом в Восточном полушарии. Образовательная платформа Dubai Way обучает персонал принципам инклюзивного сервиса, доступного и устойчивого туризма.

Гастрономическое мастерство

Кулинарная сцена Дубая продолжает отражать культурное многообразие города, предлагая всё – от местных гастрономических жемчужин до мировых ресторанных брендов.

В третьем выпуске гида MICHELIN Dubai (июль 2024) представлены 106 ресторанов, представляющих 35 кухонь, что на 18% больше, чем годом ранее. Среди них 4 ресторана получили две звезды, 15 — одну, 3 отмечены Green Star, 18 — Bib Gourmand, а 69 заведений включены в основной список.

На World’s 50 Best Restaurants 2024 дубайский Trèsind Studio занял 13-е место и стал лучшим рестораном Ближнего Востока, а Orfali Bros Bistro оказался на 64-й позиции.

В ноябре Дубай впервые принял The Best Chef Awards, собрав 550 шеф-поваров из 61 страны в Atlantis, The Palm, что подчеркнуло статус города как мировой гастрономической столицы.

Начало 2025 года принесло новые достижения: в рейтинге Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants Дубай занял 19 мест, включая весь топ-3.

Открытие новых гастрономических пространств, таких как J1 Beach, создаёт дополнительные возможности для развития F&B-концепций, укрепляя статус Дубая как одного из ведущих кулинарных центров мира.

Будущее туристического сектора

Дубая Масштабные инфраструктурные проекты и стратегические инициативы продолжат развивать туристическую отрасль Дубая в 2025 году и далее, обеспечивая жителям и гостям непревзойдённый опыт.

Стартовало строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Аль-Мактум (DWC) стоимостью 128 млрд дирхамов, который станет крупнейшим в мире и сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год. В рамках Генерального плана развития Дубая 2040 и концепции «Город 20 минут» расширение Синей линии метро на 30 км обеспечит доступ к 14 станциям, улучшая транспортную доступность для около миллиона жителей.

DET активно сотрудничает с инвесторами и операторами индустрии гостеприимства, привлекая новые бренды и концепции в развивающиеся районы, включая Palm Jebel Ali и Dubai South. Это укрепляет позиции Дубая как центра инвестиций — в H1 2024 город занял первое место в мире по количеству greenfield FDI-проектов в сфере туризма (по данным Financial Times Ltd, fDi Markets).

Дубай также использует инновации и передовые технологии, такие как искусственный интеллект (AI) и виртуальная реальность (VR), для создания персонализированного туристического опыта. Приложение Visit Dubai предлагает AI-рекомендации, виртуальные туры позволяют туристам заранее знакомиться с достопримечательностями, а биометрические чекины в отелях и автоматизированный паспортный контроль в DXB улучшают комфорт путешествий.

Календарь фестивалей и распродаж в 2025 году

К слову, Дубай решил порадовать своих жителей и гостей в 2025 году многочисленными распродажами и фестивалями. В этом динамичном городе, известном своими яркими мероприятиями, запланировали насыщенную программу, включающую разнообразные культурные события и масштабные скидки, которые должны привлечь внимание как белорусских туристов, так и путешественников со всего мира.

Дубай представил календарь распродаж и фестивалей на 2025 год. Когда лучше полететь туда белорусам?