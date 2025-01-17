Дубай представил календарь распродаж и фестивалей на 2025 год. Когда лучше полететь туда белорусам?

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Опубликовано: 17.01.2025 13:30 , Обновлено: 17.01.2025

Дубай решил порадовать своих жителей и гостей в 2025 году многочисленными распродажами и фестивалями. В этом динамичном городе, известном своими яркими мероприятиями, запланировали насыщенную программу, включающую разнообразные культурные события и масштабные скидки, которые должны привлечь внимание как белорусских туристов, так и путешественников со всего мира.

[info_b]Календарь фестивалей и распродаж на 2025 год (2025 Retail Calendar) представило подразделение Департамента экономики и туризма Дубая (DET) — Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE). Эта инициатива является частью реализации амбициозных целей Экономической программы Дубая (D33), направленной на укрепление позиций города как ведущего мирового центра для бизнеса и туризма, а также на создание лучших условий для жизни, работы и отдыха.[/info_b]

Среди ключевых событий календаря:

летний фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises (DSS) с множеством развлечений и выгодных предложений по всему городу;

Рамадан, символизирующий единство и сплочённость, который сопровождается особенными гастрономическими событиями, розничными акциями и праздничными мероприятиями;

праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам, когда семьи обмениваются подарками и оказывают поддержку нуждающимся.

Каждое мероприятие 2025 Retail Calendar разработано с учётом разнообразных интересов и предпочтений, чтобы подарить уникальные впечатления миллионам жителей и гостей со всего мира.

Также весной в Дубае пройдет четвертый фестиваль киберспорта и игр Dubai Esports and Games Festival (DEF). В программе: GameExpo, GameExpo Summit, чемпионат Dubai Cosplay Championship и Play Beyond.

Кроме того, DEF включает масштабные городские турниры и мероприятия, а также образовательные челленджи, которые подарят участникам возможность полностью погрузиться в мир игр и обучения. Фестиваль поможет укрепить статус Дубая как мирового центра игровой индустрии, предлагая уникальные игровые впечатления, захватывающие киберспортивные турниры, новейшие отраслевые инсайты и развлечения для всей семьи.

Одним из значимых событий года станет Dubai Fashion Season. В первой половине будут представлены коллекции весна-лето, а во второй — осень-зима. Более 1000 брендов и 4000 магазинов и бутиков подготовят специальные акции.

Календарь фестивалей и распродаж Dubai Retail Calendar 2025

Китайский Новый год

24 января – 2 февраля 2025: Дубай ярко отпразднует Китайский Новый год с масштабной программой мероприятий и эксклюзивных предложений. Гостей атмосфера праздника, впечатляющие фейерверки, захватывающие культурные представления, уникальные гастрономические предложения и привлекательные акции в магазинах.

Финальная распродажа DSF

27–29 января 2025: последний шанс для покупателей приобрести товары со скидками от 25% до 90% в более чем 3000 магазинах по всему городу. Финальная распродажа DSF подарит возможность выгодно купить оставшиеся товары сезона, а также принять участие в акциях и розыгрышах с крупными призами.

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Dubai Fashion Season

I и II кварталы 2025 года (показ коллекции весна/лето).

III и IV кварталы 2025 года (показ коллекции осень/зима).

Дубай укрепляет свои позиции как центр модных трендов. Покупатели первыми в регионе смогут приобрести образы с подиума, включая эксклюзивные коллекции, доступные в крупнейших торговых центрах города.

Рамадан и Ид аль-Фитр

28 февраля – 6 апреля: инициатива «Рамадан в Дубае» стала важным событием, позволяющим нерезидентам и туристам ближе познакомиться с исламским и эмиратским образом жизни. В это время город оживает благодаря световым инсталляциям, ночным рынкам, мероприятиям для всей семьи и разнообразным гастрономическим предложениям, включая специальные меню в шатрах Рамадана, а также невероятные розничные предложения. В этот период Дубай остается открытым для всех гостей, предлагая яркую праздничную атмосферу.

Рамадан завершается особенно радостным и щедрым праздником разговения — Ид аль-Фитром, также известным как Ураза-байрам. Этот праздник символизирует окончание месяца поста и духовного очищения. Улицы украшают яркие огни и декорации, а семьи и друзья собираются за праздничными угощениями. В это время город предлагает специальные скидки, уникальные предложения для отдыха и разнообразные развлечения, которые сделают праздник запоминающимся.

Грандиозная онлайн-распродажа

В начале весны состоится трехдневная эксклюзивная онлайн-распродажа. Покупателей ждут значительные скидки – от 30% до 95% на широкий ассортимент товаров: одежду, люксовую косметику, электронику и многое другое. Точная дата старта продаж будет скоро объявлена.

Дубайский Фестиваль киберспорта и игр

25 апреля – 11 мая: фестиваль Dubai Esports and Games станет значимым событием, укрепляющим статус Дубая как международного центра гейминга. В течение 17 дней в городе пройдут разнообразные игровые мероприятия, киберспортивные турниры и деловые встречи, посвященные передовым тенденциям индустрии. Особое внимание будет уделено образовательным инициативам, которые стартуют в школах уже в январе 2025 года.

Специальные образовательные дни в рамках GameExpo запланированы на 7 и 8 мая 2025 года. Кроме того, 7 и 8 мая 2025 года в Дубае пройдет крупнейшее B2B-мероприятие в сфере гейминга, GameExpo Summit. За ним последует масштабное событие GameExpo, которое состоится с 9 по 11 мая 2025 года в выставочном центре Dubai World Trade Centre, павильоны Zabeel 2 и 3.

Трехдневная супер-распродажа

3-Day Super Sale (3DSS) пройдёт в Дубае в два этапа: в мае и ноябре 2025 года. Распродажа пройдет в течение одних выходных и направлена на привлечение покупателей и развитие туризма. Во время распродажи можно будет приобрести разнообразные товары со скидкой от 25 до 90% – одежду, обувь, аксессуары, электронику, мебель, товары для дома и даже продукты питания.

Ид аль-Адха в Дубае

2–8 июня 2025: Ид аль-Адха, известный как Курбан-байрам, – один из самых значимых исламских праздников. Это время, когда люди собираются вместе, празднуют и радуются возможности делать добрые дела. Во время праздника Дубай оживает: в торговых центрах проходят грандиозные распродажи, рестораны предлагают специальные меню, а на улицах города проходят яркие развлекательные мероприятия, такие как фейерверки и концерты. Жители и гости города могут погрузиться в атмосферу богатой культуры и традиций Дубая, объединиться, поделиться впечатлениями и насладиться праздником.

Фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises (DSS)

27 июня – 31 августа 2025: летние месяцы в Дубае становятся настоящим праздником благодаря фестивалю шопинга Dubai Summer Surprises (DSS).

DSS предлагает шопинг мирового уровня, невероятные скидки, захватывающие развлечения и изысканную гастрономию. Лето в Дубае станет временем лучших предложений, полных приятных сюрпризов, которые порадуют, удивят и вдохновят посетителей всех возрастов. Независимо от того, планируете ли вы семейный отдых, участие в мероприятиях или знакомство с уникальными достопримечательностями, Dubai Summer Surprises подарит незабываемое лето, полное ярких впечатлений.

Сезон подготовки к школе

4–28 августа 2025: сезон подготовки к школе наполняет семьи радостью и волнением перед началом нового учебного года. В этот период родители и дети обновляют школьные принадлежности и гардероб, а Дубай предлагает множество специальных акций и скидок, делая покупки особенно выгодными. Кроме того, это прекрасная возможность провести время с семьей, помогая детям выбрать всё необходимое, прививая основы разумного шопинга.

Финальная распродажа летнего фестиваля шопинга DSS Final Sale

Август 2025: Финальная распродажа летнего фестиваля шопинга Dubai Summer Surprises (DSS) — долгожданное событие, предлагающее невероятно выгодные покупки. Покупателей ждут скидки до 90% на продукцию ведущих брендов в категориях «лайфстал», красота, электроника и мода по всему Дубаю.

Dubai Home Festival

3–16 октября 2025: Dubai Home Festival — это отличная возможность для тех, кто хочет обновить интерьер или обустроить свой дом. Магазины по всему Дубаю предложат выгодные скидки и специальные акции на широкий ассортимент товаров для дома и декора. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут эксклюзивные розыгрыши. В предыдущие годы участники выигрывали косметический ремонт своего жилья или даже получали квартиру в подарок. Dubai Home Festival — это не только выгодное место для покупок, но и шанс превратить свой дом в идеальное пространство.

Фестиваль огней Diwali

17–26 октября 2025: Дубай представит яркое празднование индийского фестиваля Дивали, символизирующего победу света над тьмой и добра над злом. Праздник наполнит город множеством огней, семейной атмосферой и выгодными предложениями: скидками на золото, украшения, свадебные наряды и товары для дома. Торговые центры и развлекательные площадки порадуют световыми шоу и тематическими мероприятиями.

Dubai Fitness Challenge

1–30 ноября 2025 года: Dubai Fitness Challenge — масштабное городское мероприятие, вдохновляющее людей на более активный и здоровый образ жизни. На протяжении 30 дней участники — жители и гости города — посвящают по 30 минут в день физической активности.

Программа предлагает разнообразные активности для всех возрастов и уровней подготовки: фитнес-классы, спортивные и тематические события. Специальные акции и скидки от магазинов, спортивных клубов и кафе с полезным питанием делают участие в челлендже ещё привлекательнее. Среди ключевых событий — Dubai Run, Dubai Ride и Dubai Stand Up Paddle, которые проходят на фоне знаковых мест города и создают уникальные впечатления. Dubai Fitness Challenge — это не только о спорте, но и о вдохновении, единстве и новых возможностях.

Eid Al Etihad Celebrations (UAE National Day)

1–3 декабря 2025: Национальный день, Eid Al Etihad, отмечает образование и единство ОАЭ, символизируя гордость за достижения и устремлённость в будущее. На протяжении трёх дней Дубай становится центром торжеств, предлагая зрелищные фейерверки, эксклюзивные розничные акции и праздничные мероприятия. Этот праздник объединяет нацию и прославляет её богатое наследие и динамичное развитие.





























































Ранее Telegraf.news писал, что Дубай, пожалуй, один из самых популярных вариантов для туристов со всего мира, даже если у вас на отдых всего 4-5 дней. Роскошные отели, современные небоскребы, шопинг мирового уровня – этот город способен удивить даже самых искушенных путешественников. Однако это лишь малая часть того, что ждет вас в Объединенных Арабских Эмиратах в это время года. Какие возможности предлагает Дубай? Telegraf.news отправил в знаменитый город журналистку, чтобы вам было проще окунуться в атмосферу праздника и отдыха.

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