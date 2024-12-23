Почему белорусам стоит посетить Дубай в 2025 году? Вот 25 причин

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Опубликовано: 23.12.2024 10:22 , Обновлено: 23.12.2024

Дубай готовится удивить гостей в 2025 году, предлагая новые отели, яркие события, семейные развлечения и гастрономические открытия, оставаясь одним из самых востребованных направлений для туризма. Вот 25 причин, почему Дубай заслуживает почетное место в списке путешествий для белорусов (и не только) на следующий год.

1. Дубай — идеальное место для отдыха в любое время года

Зимний период с октября по апрель в Дубае радует тёплой погодой, возможностью проводить больше времени на свежем воздухе, разнообразием развлечений и насыщенной программой фестивалей и мероприятий. В летние месяцы отели и достопримечательности предлагают выгодные условия и специальные акции в рамках фестиваля шопинга Dubai Summer Surprises, который пройдёт с 27 июня по 31 августа 2025 года.

































2. Город легендарных достопримечательностей

Дубай по праву считается городом выдающейся архитектуры и уникальных достопримечательностей. Среди современных символов города — легендарный небоскреб Бурдж Халифа, отель Jumeirah Burj Al Arab, футуристический Музей Будущего и роскошный Atlantis The Royal на острове Пальма Джумейра. Любители истории оценят очарование Старого Дубая – районы Дубай-Крик и Аль-Фахиди. Поклонники шопинга порадуют себя покупками в торговых центрах мирового уровня, например, в Dubai Mall или Mall of the Emirates, а также на атмосферных традиционных рынках. Ценители культурных мероприятий смогут посетить выступления артистов на лучших площадках города Dubai Opera и Coca-Cola Arena.

3. Богатые культурные традиции

Чтобы лучше узнать традиции Дубая, стоит посетить культурный центр Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU) в историческом районе Аль-Фахиди. Здесь можно ближе познакомиться с местной историей и традициями, а также отведать блюда эмиратской кухни. Музеи Дубая предлагают разнообразные культурные мероприятия, связанные с историей города, торговлей, добычей жемчуга и жизнью бедуинов. В музее Аль-Шиндага с помощью мультимедийных технологий посетителям расскажут, как город развивался на протяжении веков, кроме того, билет в музей даёт доступ в Дом шейха Саида Аль Мактума, бывшую резиденцию правящей семьи Дубая. Ещё один популярный способ приобщиться к культуре Дубая — отправиться в приключение по пустыне в заповедник Аль-Мармуум, чтобы погрузиться в атмосферу прошлого, познакомиться с укладом жизни бедуинов и ощутить себя на месте первых обитателей этих земель.

































4. Новые отели: роскошь и инновации

Отельный сектор Дубая постоянно растет и совершенствуется, предлагая гостям 152,500 номеров в 827 отелях. В 2025 году город вновь готов пополнить свой портфель новыми выдающимися объектами. Среди них — ультра-роскошный Jumeirah Marsa Al Arab, завершающий «океаническую трилогию» бренда Jumeirah, куда уже входят Jumeirah Beach Hotel и Jumeirah Burj Al Arab. Кроме того, в 2025 году ожидается открытие нескольких впечатляющих отелей, в том числе Ciel, Vignette Collection в районе Дубай-Марина, принадлежащий в сеть IHG Hotels & Resorts; Six Senses The Palm и Mandarin Oriental Downtown.

5. Разнообразная гастрономическая сцена города

В Дубае, где уже насчитывается более 13,000 ресторанов и кафе, каждый год появляются новые концептуальные заведения. В 2025 году откроются такие ожидаемые рестораны – CARBONE в Atlantis The Royal и KIRA в Jumeirah Marsa Al Arab. Дубай также гордится ресторанами, отмеченными международными наградами. В третьем издании гида MICHELIN Dubai, выпущенном в 2024 году, представлены 106 заведений, предлагающих блюда 35 различных кухонь.

Четыре ресторана удостоены двух звезд: Row on 45 (авторская кухня), Il Ristorante-Niko Romito (итальянская кухня), STAY by Yannick Alléno (французская кухня) и Trèsind Studio (индийская кухня).

Ещё 15 ресторанов получили по одной звезде, три — зелёные звезды за устойчивое развитие, 18 награждены Bib Gourmand, а 69 вошли в список рекомендаций MICHELIN. Среди новичков, впервые получивших звезду MICHELIN, — La Dame de Pic Dubai (современная французская кухня), Sagetsu by Tetsuya Wakuda (современная японская кухня) и Smoked Room (современная кухня). На международной арене дубайские рестораны также в центре внимания. Trèsind Studio занял 13-е место в последнем рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, а Orfali Bros (средневосточная кухня) вошел в расширенный список, заняв 64-ю позицию.

































6. Лучшие пляжи и пляжные клубы

Дубай, расположенный вдоль побережья Аравийского залива, предлагает множество возможностей для пляжного отдыха. Среди популярных общественных пляжей стоит выделить Kite Beach в районе Umm Suqeim (Умм-Сукеим), который идеально подходит для семейного отдыха и любителей активного образа жизни. Al Mamzar Beach Park привлекает посетителей своими пятью чистейшими пляжами и тремя великолепными бассейнами, а общественный пляж Джумейра является одним из немногих мест в Дубае, где можно купаться не только днем, но и ночью.

Новым ярким проектом стал роскошный пляжный комплекс J1 Beach в районе Джумейра 1 с премиальными ресторанами и развлекательными площадками. Среди них – African Queen с атмосферой Французской Ривьеры, Almayass by the Sea с ливанско-армянской кухней, восточноазиатский Bâoli, французский Chouchou, итальянский Gigi Rigolatto, мексиканский GITANO, азиатско-полинезийский Kaimana Beach, итальянский La Baia by The Beach, испанско-средиземноморский LÚNICO, ближневосточный и североафриканский Ninive Beach, средиземноморско-азиатский Sakhalin и греческо-средиземноморский Sirene Beach by GAIA. В 2025 году к пляжной сцене Дубая присоединится Zuma Dubai Beachhouse, первый пляжный проект легендарного Zuma.

7. Путешествие по Старому Дубаю

Старый Дубай — это одно из важнейших исторических мест города, позволяющее заглянуть в прошлое и узнать, каким была жизнь в эпоху торговли, когда залив Дубай-Крик был главной артерией города. Одним из ключевых мест является исторический район Аль-Фахиди в Бур-Дубае, известный своими традиционными домами с башнями для вентиляции, узкими улочками и уютными двориками, каждый из которых рассказывает свою историю, словно переносят во времена зарождения Дубая. В 2025 году планируется долгожданное открытие после реставрации старейшего здания города — форта Аль-Фахиди, а также Музея Дубая.

Традиционные рынки текстиля, специй, золота и парфюмерии, предлагают свой колорит: яркие витрины, ароматы восточных специй и оживленная атмосфера погружают в мир арабской культуры. Здесь можно найти необычные сувениры и даже поторговаться, ведь торг — это неотъемлемая часть традиционного шопинга, которая сделает посещение рынков еще более запоминающимся.

































8. Город множества фестивалей

Дубай круглый год радует жителей и гостей насыщенной программой фестивалей и мероприятий. Ключевые события 2025 года включают фестиваль киберспорта и видеоигр Dubai Esports and Games Festival (25 апреля – 11 мая), яркий летний праздник шопинга Dubai Summer Surprises (27 июня – 31 августа), масштабное спортивное мероприятие Dubai Fitness Challenge (1–30 ноября) и зимний фестиваль шопинга Dubai Shopping Festival (декабрь 2025 – январь 2026). На официальной платформе Dubai Calendar ежегодно представлено более 1,200 мероприятий, охватывающих искусство, культуру, развлечения и спорт.

9. Рамадан: традиции и гостеприимство

Рамадан — главный месяц исламского календаря. В 2025 году он, вероятно, начнётся 28 февраля. Это особое время для посещения Дубая: город предложит богатую культурную программу, традиционные ифтары и сухуры, а также выгодные шопинг-акции. Завершение Рамадана ознаменуется праздником Ид аль-Фитр (31 марта – 2 апреля 2025 года, даты уточняются по фазе луны), время, когда город наполняется атмосферой единства, щедрости и радости.

10. Концерты и зрелищные шоу

В 2025 году Дубай предложит насыщенную программу для ценителей музыки и зрелищных шоу. На сценах города выступят культовые группы Green Day и The Corrs. В Dubai Opera пройдет 14-й Международный музыкальный фестиваль InClassica, а также фестиваль юмора Dubai Comedy Festival. Coca-Cola Arena станет площадкой для ярких ледовых шоу Snow Queen и Frozen Love.

































11. Художественное вдохновение

Согласно рейтингу Skyscanner, путешествия с акцентом на искусство станут одним из основных трендов 2025 года, и Дубай отлично вписывается в эту тенденцию. Городская арт-сцена стремительно развивается, объединяя галереи, музеи и творческие пространства, которые поддерживают независимых художников и продвигают местные таланты. Творческие пространства, такие как Alserkal Avenue, сыграли важную роль в развитии художественной сцены Дубая, создавая платформы для сотрудничества местных и международных художников. В 2025 году в городе пройдут масштабные арт-события, включая Sikka Art & Design Festival (31 января – 9 февраля), World Art Dubai (17–20 апреля) и Art Dubai (18–20 апреля).

12. Отдых для всей семьи

Дубай — идеальное направление для семейного отдыха, предлагающее множество вариантов размещения, мероприятий и развлечений для любого возраста и интересов. Семьи могут провести день в тематических парках, таких как IMG Worlds of Adventure и Dubai Parks and Resorts, посетить аквапарки Aquaventure, Wild Wadi и LEGOLAND® Water Park, или отправиться на незабываемое приключение в пустыню. Dubai Mall, один из крупнейших торгово-развлекательных центров мира, также станет отличным выбором для семей. Здесь можно погрузиться в виртуальную реальность в PlayDXB, побывать в уникальном городе мечты для детей KidZania, исследовать подводный мир в Dubai Aquarium & Underwater Zoo или попробовать свои силы на льду олимпийского катка Dubai Ice Rink. Многие отели предлагают детские клубы, где малыши весело проводят время под присмотром, позволяя родителям расслабиться и насладиться заслуженным отдыхом.

































13. Познавательный отдых

Дубай предлагает уникальные возможности для познавательного отдыха, который заинтересует посетителей любого возраста. В Dubai Desert Conservation Reserve гости могут отправиться на экскурсию с опытными гидами, увидеть дикую природу и познакомиться с традициями бедуинов. В The Green Planet в районе City Walk они откроют для себя удивительный мир тропической природы, где обитает более 3,000 видов растений, животных и птиц. Hatta Honey Bee Discovery Centre станет отличным выбором, чтобы среди величественных Хаджарских гор Хатты узнать больше о ключевой роли пчел в экосистеме. Здесь можно заглянуть в один из 300 ульев, увидеть тысячи медоносных пчел или посетить Музей пчел.

14. Природные достопримечательности

Красота Дубая не ограничивается городом: недалеко от него расположены пустыня, горы, мангровые заросли, богатая дикая природа и живописное побережье. Путешествие к этим удивительным местам открывает новые грани знакомства с эмиратом. Любители активного отдыха смогут отправиться в сафари по пустыне, а те, кто предпочитает комфорт, — провести ночь в окружении песчаного ландшафта в одном из популярных глэмпингов. Для любителей природы обязательным к посещению станет Заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор, где мангровые леса служат домом для млекопитающих, ракообразных и рыб. Главной же достопримечательностью заповедника являются фламинго, которые особенно впечатляют гостей в зимний сезон.

15. Отдых на природе и приключения

Хатта, расположенная в 130 км к юго-востоку от Дубая в горах Хаджар, привлекает любителей активного отдыха, природы и спокойных уединенных поездок. В Hatta Wadi Hub гостей ждут пешие походы, поездки на горном велосипеде, каякинг, верховая езда и кемпинг. Поклонники истории смогут посетить традиционную деревню-музей, археологические памятники и исторические сооружения, которые погружают в прошлое региона. Важная достопримечательность Хатты — знаменитый знак Hatta, расположенный на вершине гор. Подъем к этой впечатляющей конструкции превращается в увлекательное приключение и открывает захватывающие панорамные виды на окружающие пейзажи.

































16. Шопинг: больше, чем просто покупки

Дубай — это настоящий рай для любителей шопинга с сотней торговых центров, традиционными рынками, флагманскими магазинами мировых брендов и уникальными бутиками местных дизайнеров. В Дубае шопинг превращается в настоящее искусство, объединяя гастрономию, развлечения и культурные открытия. В Dubai Mall посетителей ждут 1,200 магазинов, сотни ресторанов и такие популярные развлечения, как Дубайский аквариум и подводный зоопарк, а также ледовый каток. В Mall of the Emirates можно не только обновить гардероб, но и покататься на лыжах или сноуборде в легендарном Ski Dubai. Особым событием года для любителей шопинга является фестиваль Dubai Shopping Festival, который проходит в декабре и январе. Этот грандиозный праздник предлагает захватывающие скидки, розыгрыши невероятных призов и незабываемые шоу для всей семьи.

17. Соло-путешествие

Отправиться в путешествие одному — это уникальная возможность почувствовать свободу, лучше узнать себя и насладиться моментами уединения. Дубай, с его высоким уровнем безопасности, разнообразными развлечениями и тёплой атмосферой, идеально подходит как для начинающих, так и для опытных соло-путешественников. Город предлагает столько интересных занятий, что вы быстро забудете об отсутствии попутчика. Первым шагом будет выбор подходящего места для проживания. В Дубае есть множество вариантов, которые подойдут каждому: от стильных городских отелей и уютных бутик-отелей до роскошных курортов.

































18. Астрономическое приключение

В Дубае наблюдение за звездами выходит далеко за пределы красных ковровых дорожек и ярких огней города. Здесь, под звездным небом пустыни, можно отправиться в настоящее астро-путешествие. По данным Skyscanner, астро-туризм станет одним из главных трендов 2025 года, и Дубай предлагает отличную возможность ему последовать.

С Dubai Astronomy Group гости могут отправиться в увлекательное путешествие по звездному небу и разделить радость космических открытий с другими астрономами-любителями. Эта инициативная группа, увлеченная астрономией и космосом, в партнерстве с муниципалитетом Дубая открыла в 2017 году современный Al Thuraya Astronomy Centre, расположенный в живописном Mushrif National Park. Центр оснащен театром на 100 мест, где демонстрируются увлекательные документальные фильмы и киноленты об астрономии, а также проводятся образовательные мероприятия.

Лучшее место для наблюдения за звездами — пустыня. Platinum Heritage организует эксклюзивное ночное сафари в заповеднике Dubai Desert Conservation Reserve. Тур включает часовую поездку на винтажном Land Rover, ночную экопрогулку, изысканный ужин и завораживающую сессию наблюдения за звездами под руководством опытных гидов.

19. Идеальное место для восстановления и перезагрузки

В 2025 году Дубай предложит любителям велнеса уникальные возможности для отдыха и восстановления. Роскошные спа-центры, холистические ретриты и занятия на свежем воздухе помогут найти гармонию и зарядиться энергией. Теплый климат и живописные пляжи создают идеальные условия для медитации, пляжной йоги и водных видов спорта, дополняя уникальный велнес-опыт.

Среди лучших велнес-локаций можно выделить The Lana, первый отель Dorchester Collection в регионе, который открыл первый в ОАЭ спа-центр Dior, и Jumeirah Zabeel Saray на Западном Полумесяце Пальмы Джумейра. Этот пятизвездочный курорт славится своим Talise Ottoman Spa с роскошным турецким хаммамом, бассейнами для талассотерапии и уникальными снежными комнатами с температурой ниже нуля.

20. Элитный спорт, мировые события и престижные турниры

Дубай зарекомендовал себя как международный центр спорта, привлекая крупнейшие чемпионаты и фестивали, которые становятся центром притяжения для спортсменов и поклонников активного образа жизни. В 2025 году город примет ряд знаковых мероприятий: гольф-турниры Hero Dubai Desert Classic (16–19 января) и DP World Tour Championship (13–16 ноября), теннисный чемпионат Dubai Duty Free Tennis Championships (16 февраля – 1 марта), а также легендарный турнир по регби Emirates Dubai 7s, который пройдет в ноябре и декабре. Кульминацией спортивного календаря станет сезон скачек Dubai Racing Carnival на ипподроме Meydan, который завершится 5 апреля 2025 года 29-м по счету престижным Dubai World Cup — события, объединяющего спорт и светскую жизнь в едином зрелищном формате.

21. Активный отдых и здоровый образ жизни

Дубай — идеальное место для тех, кто стремится не только наблюдать за спортивными событиями, но и активно участвовать в них. Одним из главных мероприятий года станет фестиваль спорта Dubai Fitness Challenge (1–30 ноября 2025), приглашая всех принять участие в формате 30x30: 30 минут спортивной активности каждый день в течение 30 дней. Программа включает специальные фитнес-классы и масштабные события, такие как забег Dubai Run и велогонку Dubai Ride. Среди других популярных мероприятий — марафон Dubai Marathon (12 января 2025) и Spinneys Dubai 92 Cycling Challenge (23 февраля 2025).

22. Скажите «Да» в Дубае

Роскошные локации, захватывающие пейзажи, изысканная кухня и круглогодично тёплая погода делают Дубай идеальным местом для свадьбы мечты или романтического предложения руки и сердца. Город предлагает широкий выбор площадок для торжеств — от элегантных бальных залов и живописных садов до пляжей с видом на океан. Для тех, кто ищет необычное место для предложения, в Дубае есть множество вариантов: от завораживающей пустыни, головокружительных видов с высоты облаков или романтику подводного мира.

23. Стоповер: превратите пересадку в мини-отпуск

Дубай идеально подходит для того, чтобы превратить пересадку между рейсами в увлекательный мини-отпуск. С множеством достопримечательностей и активностей город отлично подходит как для однодневного визита, так и для пары дней. Если вы летите с Emirates, организовать стоповер легко: авиакомпания предлагает встречу в аэропорту, 24-часовое размещение, экскурсии, туры и помощь с визами. Для тех, кто хочет увидеть больше, существует Dubai Stopover Pass, включающий ключевые достопримечательности, туры и круизы. Можно выбрать 2, 3 или 4 объекта для посещения в течение 36 часов. Цены начинаются от 349 AED для взрослых и 279 AED для детей. Это отличный способ узнать Дубай лучше даже за короткое время.

24. Туры по суше, воде и воздуху: знакомство с Дубаем с разных ракурсов

Если время ограничено, туры — это идеальный способ быстро и комфортно познакомиться с Дубаем. Сервис City Sightseeing предлагает hop-on, hop-off автобусные маршруты, а также комбинированные туры с круизами, позволяя вам самостоятельно выбрать маршрут. Билеты действуют до 12 месяцев, что очень удобно. Поклонники водных прогулок могут отправиться на традиционной лодке абра по заливу Дубай-Крик. Эти деревянные суда ежедневно перевозят пассажиров между Бур-Дубаем и Дейрой, а стоимость одной поездки составляет всего 1 дирхам. Для тех, кто хочет провести больше времени на воде, предлагаются круизы на лодках доу, которые позволяют насладиться живописными видами залива.

Незабываемые виды на город с высоты открываются во время тура Helicopter Tour Dubai, который начинается с вертолетной площадки у Atlantis, The Palm. Полеты длительностью от 12 минут до часа предлагают увидеть главные достопримечательности города, включая Бурдж Халифу, Джумейра Бурдж Аль Араб, острова World Islands и Пальму Джумейра.













25. Новогодние праздники

Зимний Дубай — идеальное место для празднования Рождества и Нового года. Город предлагает разнообразные развлечения, комфортное размещение и изысканную гастрономию. Кроме того, это отличное время для шопинга, выбора подарков, пляжного отдыха, посещения известных достопримечательностей или путешествия в пустыню. Многие рестораны города предлагают специальные праздничные меню, а отели и торговые центры украшают свои пространства, создавая волшебную атмосферу праздника.

[inf]С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтеwww.visitdubai.com.[/inf]