Долину позвали в Госдуму обсудить, как защитить сделки по покупке квартир

Опубликовано: 01.12.2025 20:56 , Обновлено: 01.12.2025

Российское агентство "РИА Новости" сообщило, что заслуженная артистка РФ Лариса Долина была приглашена на круглый стол в Госдуме на тему защиты сделок на вторичном рынке жилья.

Мало того, в нижней палате российского парламента создали рабочую группу, которая как раз должна заняться разработкой мер по защите покупателей квартир на вторичном рынке. Именно в нее позвали и Ларису Долину, о чем сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Фактически российские депутаты решили заняться последствиями так называемого «эффекта Долиной», из-за которого в соседней стране тысячи семей остались без квартир, но с ипотекой.

В России появилась «Стена Долиной», куда несут тапочки. А в интернете — десятки видео под песню «Погода в доме». Что происходит?

Напомним, что фамилия певицы стала нарицательной из-за схемы, когда продавцы квартир уже после сделки заявляют, что действовали под влиянием обмана, и через суды требуют вернуть себе жилье.

Заслуженная артистка РФ именно так и вернула себе квартиру. В итоге покупательница, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без денег, и без жилья. А в соцсетях тогда появился мем: «Я был под влиянием мошенников».

Ранее белорусский производитель газированных напитков, в том числе аналога Coca-Cola — «Бела-Колы», — выпустил видеоролик в TikTok, где обыграл скандал в соседней России, набрав тысячи лайков.

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