"Бела-Кола" ворвалась в скандал с квартирой Долиной: "Мы под влиянием ее продавали"

🎥 Видео

Опубликовано: 01.12.2025 12:52 , Обновлено: 01.12.2025

Белорусский производитель газированных напитков, в том числе аналога Coca-Cola — «Бела-Колы», — выпустил видеоролик в TikTok, где обыграл скандал в соседней России, набрав тысячи лайков.

На видео сотрудница завода позирует на фоне надписей: «На завод пришла Лариса Долина и попросила продать ей ящик “Бела-Колы”… А потом продать наш аккаунт… А потом квартиру».

Таким образом белорусский производитель намекнул на скандал с мошенниками, в который оказалась втянута член «Единой России», заслуженная артистка РФ Лариса Долина. Она продала свою квартиру в Москве семье, а потом потребовала через суд вернуть недвижимость, так как, по ее словам, действовала под влиянием мошенников. В результате суд встал на сторону певицы, а семья осталась без квартиры и денег.

Позднее в Госдуме заявили, что по всей стране уже около 3000 человек оказались втянуты в схему, когда покупали квартиры у пожилых людей, а те потом требовали их обратно, ссылаясь на влияние мошенников.

В комментариях к шуточному видеоролику большинство подписчиков оценили юмор.

«Извините, но верните мне деньги за продукцию. Я была под влиянием мошенников, когда покупала колу», — написала одна из них. На что получила ответ: «Мы под влиянием ее продавали, верни “Бела-Колу”…»

Были и такие, кто оценил аудиоряд — песню Джастина Бибера «As Long as You Love Me». В треке звучат слова «We can be homeless» («Мы можем быть бездомными»).

Кто-то даже потребовал не продавать белорусский напиток российской артистке: «Требую запретить Долиной покупать “Бела-Колу”!!!»

Впрочем, единичные комментарии указывали на то, что «Бела-Коле» не стоит вмешиваться в скандал: «Вы-то нафига в это лезете?».

Ранее Telegraf.news писал, что в самой России появилась “Стена Долиной”, куда жители Москвы приносят тапочки и номерки от квартир.

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