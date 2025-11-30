В России появилась "Стена Долиной", куда несут тапочки. А в интернете - десятки видео под песню "Погода в доме". Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.11.2025 17:00 , Обновлено: 30.11.2025

В России появился новый мем и флешмоб. Жители Москвы устроили импровизированную «Стену Долиной», куда приносят тапочки и номерки от квартир. Так они отреагировали на действия певицы и народной артистки РФ, которая через суд вернула себе квартиру после того, как на законных основаниях продала её.

В интернете россияне потребовали вернуть им деньги за импульсивные покупки, путешествия и отпуска, так как находились «под влиянием мошенников». Видео с такими требованиями сопровождаются песней «Погода в доме» в исполнении Ларисы Долиной.

В чем дело?

Ранее Telegraf.news писал, что в соседней России развернулась настоящая драма на рынке недвижимости. Более 3000 семей, в основном молодых, купивших квартиры, остались и без жилья, и с непогашенной ипотекой. Виной тому оказался так называемый «эффект Долиной».

Певица летом 2024 года продала квартиру, однако затем объявила, что совершила сделку под влиянием мошенников. В итоге она отсудила квартиру обратно, не вернув деньги покупательнице — схему стали называть «схемой Долиной». Причём покупательницу квартиры никто не обвинял. Она просто потеряла деньги.

В итоге в России заговорили о схеме, суть которой в том, что пенсионеры продают свои квартиры, а затем, иногда спустя год, через суд доказывают, что действовали под давлением мошенников. В свою очередь, суды часто встают на их сторону, возвращая им жильё. А вот деньги покупателям обратно идут, мягко говоря, плохо — «по копеечке с пенсии».