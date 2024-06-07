В Минске открыли первый в стране "Евроопт" без продавцов. А наличными расплатиться можно?

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Опубликовано: 07.06.2024 18:57 , Обновлено: 07.06.2024

В белорусской столице открыли первый в Минске магазин "Евроопт" без кассиров и продавцов. Оплатить покупку здесь можно через кассы самообслуживания — банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными. Расположился "умный" магазин в элитном микрорайоне "Минск-Мир".

Магазин расположен в высотке «Сидней» у перекрёстка с улицей Аэродромной. Кроме безналичного расчёта покупку можно также оплатить бумажными купюрами. Для этого необходимо отсканировать товары из корзины, выбрать на экране оплату наличными и получить предчек. Затем нужно подойти к стойке администратора, который пересчитает деньги и выдаст сдачу.

В пресс-службе торговой сети отметили: если магазин окажется успешным, такие же откроют и в других местах, сообщил Интернет-портал Onliner.

Фото: Евроопт

Фото: Евроопт

[info_b]К слову, это не первый магазин такого рода в Беларуси. В 2023 году в микрорайоне Брилевичи открывалось что-то похожее от «Маланки», где покупатели также обслуживали сами себя. А в 2018 году свои двери открыл магазин ZOOQI X, который позиционировал себя как «первый в СНГ, в котором покупатели смогут оплачивать товары с помощью мобильного приложения — без участия кассиров и продавцов».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал на просторах соцсетей видео, в котором поделился интересной находкой: после похода в магазин ему дали сдачу необычной и редкой монетой номиналом в 2 рубля. На кадрах видно, как среди знакомых и привычных нам монет красуется “белая ворона” с изображением Брестской крепости.

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