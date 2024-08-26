"Чуть на красный не рванула!" - В Минске поставили светофор, который разговаривает по ночам. Зачем?

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Опубликовано: 26.08.2024 10:13 , Обновлено: 26.08.2024

На одной из улиц Минска появился необычный светофор, который не только регулирует движение пешеходов и транспорта, но и раздаёт участникам дорожного движения полезные советы. Они раздаются из специальных динамиков. Однако, далеко не всем местным жителям новация пришлась по душе, ведь свои советы "умный светофор" не прекращает раздавать даже по ночам.

“Работает это с 18:00 до 6:00. Говорит он много и разные советы раздаёт по ночам спящим людям, ведь ночью никто не ходит тут”, - рассказала одна из местных жительниц, которая выложила видео разговорчивого светофора в TikTok.

Судя по кадрам ролика, светофор рассказывает пешеходам базовые правила перехода проезжей части, например, напоминает о том, что взрослым следует держать ребёнка за руку. Однако, для кого устройство вещает по ночам, остаётся загадкой.

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Впрочем, эффективность технологической новинки, судя по комментариям под роликом, даже в светлое время суток у многих вызывает вопросы.

“Сегодня на велике ехала, стала на светофоре, а голос с небес как заорет - “Не останавливайтесь”. Я чуть на красный не рванула! Велик уронила… На проезжей части, при переходе дороги! Чуть заикой не осталась. Жуть” - поделилась своим опытом знакомства с “умным” светофором одна из пользовательниц соцсети.

Ранее Telegraf.news рассказал, что учёные из Университета штата Северная Каролина (NCSU) предложили разместить на светофорах четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, жёлтому и зелёному, светить белым цветом. По их словам, к выводу о целесообразности такого нововведения они пришли после долгих исследований.

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